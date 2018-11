Charlotte Casiraghi è diventata mamma bis un mese fa. Dopo Raphael, nato nel 2013 dalla relazione con l’attore comico Gad Elmaleh, il 23 ottobre scorso ha dato alla luce un maschietto, il primo figlio avuto dal nuovo compagno, Dimitri Rassan, il figlio di Carole Bouquet che è già papà di Darya, nata dal matrimonio con la modella russa Masha Novoselova. Una gravidanza, la seconda della figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, vissuta nella massima riservatezza, tanto che solo successivamente si è scoperto il nome del bebè: Balthazar, come uno dei Re Magi.

Charlotte, stando alla stampa francese e a People, ha partorito a casa, al Centre Hospitalier Princesse-Grace di Monaco, lo stesso dove 32 anni fa era nata lei, lo stesso dove sono venuti alla luce i figli dei fratelli. Tra le prime a farle visita, riportava Voici, la madre e la futura suocera Carole Bouquet, che dopo qualche incertezza iniziale si era detta molto felice del nuovo nipotino in arrivo. (Continua dopo la foto)



E ora arrivano le prime foto dei neo genitori con il nuovo arrivato in famiglia. È il settimanale Oggi a pubblicare in esclusiva gli scatti realizzati all’esterno dell’ospedale Principessa Grace, dove la sorella di Andrea e Pierre ha dato alla luce il suo secondogenito. Lei sembra già in splendida forma (e sempre regale, anche in tenuta sportiva) a un mese dal parto mentre guarda papà Dimitri occuparsi del piccolo, che è stato sottoposto a una visita di controllo e dorme nel seggiolino.

La loro è proprio una bella famiglia allargata. Il matrimonio di cui si vocifera da mesi? Forse presto, anche perché stando agli ultimi rumor, al Principato molti ipotizzano pressioni della famiglia di Charlotte perché si celebrino le nozze. E poi le dichiarazioni di lui, al quotidiano svizzero Le Matin, hanno riacceso le scommesse sui fiori d’arancio imminenti: “Tutto è sempre stato bello e armonioso. Non c’è alcun problema”, ha detto Dimitri Rassan.

Ovviamente non c’è ancora una data, o quantomeno non è dato saperla, ma secondo Hola ci sarà una cerimonia civile nel Principato, così com’è stato per i fratelli di Charlotte, e poi una replica religiosa in primavera, molto probabilmente sull’isola di Pantelleria, come ipotizzava il gossip a inizio estate, dove la mamma di lui, Carole Bouquet, ha una splendida tenuta che si presterebbe molto bene a un party principesco.

