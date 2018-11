La famiglia Totti è una delle più amate e seguite nel nostro paese e, anche se Francesco e Ilary Blasi preferiscono non documentare ogni momento della loro quotidianità sui social, ci pensano i paparazzi a mostrare la vita della coppia. Come quelli di Oggi, che in esclusiva hanno pubblicato le foto dello shopping mamma e figlia di Ilary Blasi e la piccola Isabel, tre anni il prossimo 12 marzo.

Tuta, scarpe da ginnastica, zainetto in spalla e niente trucco. Così la sexy showgirl 37enne è stata sorpresa per le vie del centro di Roma con la piccola di casa Totti. Una giornata mamma-figlia piena di baci, coccole e shopping. E Isabel è tutta mamma, le due si somigliano tantissimo, mentre il primogenito Cristian e Chanel sono la fotocopia di papà Francesco. La somiglianza tra le sue si era vista subito ed era balzata agli occhi quando la famiglia era apparsa insieme, unita più che mai, durante l'evento organizzato dalla Roma per l'addio al calcio del capitano. (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora lo scorso marzo, quando Totti aveva pubblicato una foto della figlia per augurarle buon compleanno. "E siamo già a due, buon compleanno vita mia", aveva scritto l'ex capitano della Roma, oggi nell'organo dirigenziale dei giallorossi. In quell'occasione i follower avevano notato la grande somiglianza con la mamma. In molti notano la somiglianza con la mamma: "Bella...uguale a Ilary". "Bellezza tutta a sua madre....e anche a suo padre...".

Sfondo rosa, poltroncina e pareti incluse, Isabel sorrideva di fronte all'obiettivo. Bellissima è dire poco. "Goditi questi momenti che poi...", commentava qualcuno sotto al post. La foto di Isabel aveva collezionato in poche ore oltre 220mila like e un'infinità di messaggi. Tra auguri e complimenti. "Divina, capitano hai dei figli splendidi", si leggeva. E ancora: "E pensare che le figlie femmine assomigliano al padre...", scherzava un fan. Perché la somiglianza con mamma non è evidente, di più: "Tutta sua madre", "Ma sicuro che non sia Ilary?", "Una bambola, uguale a Ilary". Tutti d'accordo, insomma.

E se questi sono i presupposti non è difficile immaginare che tra qualche anno terrà sulle spine papà. All'appello mancava Chanel, l'altra figlia della coppia. Il tempo passa in fretta e la piccola Chanel, classe 2007, ha già compiuto 11 anni e si prepara ad entrare nell’adolescenza. Biondissima, sorridente e vivace: la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha conquistato i fan della coppia e, secondo quanto raccontato dal calciatore, è la vera regina di casa.

Urca! Stavolta Francesco Totti non ha badato a spese: ecco che regalo si è fatto