Si è parlato molto spesso di Michelle Hunziker ultimamente, soprattutto del famoso quarto figlio (il terzo dal marito Tomaso Trussardi) che ormai da anni domina le pagine della cronaca rosa. Con una novità, però, rispetto alle solite voci sulla nuova gravidanza. Perché stavolta la conduttrice e showgirl svizzera ha ammesso che vorrebbe tanto allargare la famiglia. Col marito vorrebbe dare un fratellino o una sorellina a Sole e Celeste, ma non arriva.

“Lo diciamo sempre: noi abbiamo ancora il desiderio di un altro bebè ma lasciamo fare alla natura – ha confidato a Federica Panicucci nel salotto di Mattino Cinque - Se poi non arriva a un certo punto chiudo, perché ho 41 anni e bisogna chiudere i battenti. Ne ho già tre, sono fortunatissima e non insisto”. Poco prima dell’intervista rilasciata alla Panicucci, Michelle aveva fatto sperare tutti i suoi fan, che l’avevano vista con un bel pancione. La conduttrice di Striscia la Notizia aveva infatti pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la ritraeva in dolce attesa, ma poi aveva specificato che si trattava di un vecchio scatto. (Continua dopo la foto)



Con Tomaso Trussardi le cose vanno a gonfie vele. Sono sposati dal 2014 e, come detto, hanno due figlie. E poi c’è Aurora, che Michelle ha avuto da Eros Ramazzotti. È una giovane donna ormai e anche molto seguita da quando ha fatto il suo esordio in tv, con X Factor. E anche se oggi la Hunziker è felicemente sposata con Trussardi, nessuno ha dimenticato il suo passato con Eros, cantante amatissimo da anni legato alla bellissima Marika Pellegrinelli, che l’ha reso papà di due bambini meravigliosi.

Insomma, dopo la separazione entrambi hanno voltato pagina, ma questa non è certo una novità. Cosa c’entra, allora, Eros con Michelle? Cosa è successo di nuovo? In questi giorni il cantante ha lanciato il suo nuovo disco, che si intitola ‘Vita ce n’è’, e ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero e fatto una rivelazione che spiazzerà molti suoi fan. Avete presente ‘Più bella cosa?’, una delle canzoni più belle e famose di Ramazzotti? Beh, eravamo tutti convinti che fosse dedicata a Michelle e invece no.

Uno scoop che è trapelato nel corso dell’intervista di Fiamma Sanò per Il Messaggero. La giornalista ha interrogato Ramazzotti sul fatto che il finale di ‘Siamo’, il brano dedicato a Marika Pellegrinelli, alla fine citi ‘Più bella cosa’ che tutti, lei compresa evidentemente, credevamo fosse stata scritta per la ex. “Quella canzone non era dedicata a Michelle, l'ho scritta nel 1995. Sono notizie che partono e non si fermano più. Ma era scritta per un'altra cosa”, ha risposto lui. Cosa? Proprio così. E non ha voluto rivelare a quale “altra cosa” l’abbia dedicata.

