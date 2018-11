Un incontro 'segreto', una passeggiata e un bacio rubato nella notte. E il vip torna protagonista del gossip e le foto della paparazzata finiscono su tutti i giornali. Corna reali, direbbe qualcuno, visto che il protagonista del 'fattaccio' è proprio un principe. Un principe sposato. Ma andiamo con ordine. Lui, personaggio di spicco della casata reale, è stato beccato in compagnia di una bella (e misteriosa) bionda in atteggiamenti abbastanza intimi. I paparazzi erano pronti con le macchinette fotografiche e appena il principe ha avvinghiato la sua 'preda' con un passionale bacio per i fotografi è stata una festa.

Ma chi è il protagonista del gossip? Stiamo parlando Emanuele Filiberto, figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Ricolfi Doria e nipote dell'ultimo re d'Italia, Umberto II di Savoia. Il principe è stato paparazzato dal settimanale 'Gente' e gli scatti, ovviamente, hanno fatto il giro del web. Il motivo è semplice, Emanuele Filiberto è sposato dal 2003 con l'attrice Clotilde Courau e la coppia ha anche due figlie: Vittoria (28 dicembre 2003) e Luisa (16 agosto 2006). (Continua a leggere dopo la foto)



Corna in vista? Pare proprio di sì. Recentemente Emanuele Filiberto aveva parlato del matrimonio con la Courau: ''L’amore non è mai semplice, ma questa è la sua natura. - aveva detto - Con Clotilde c’è un rapporto unico, bellissimo e di grande complicità. Stiamo insieme, ma nessuno dei due ha dovuto cedere ad alcun tipo di ricatto. Ognuno ha i suoi spazi, il suo lavoro e il suo ‘giardino interiore’. Credo che l’unico modo per stare insieme sia questo: rispettarsi, non invadere lo spazio dell’altro e sapersi volere bene anche quando le cose non girano come vorremmo''.

L’immagine è stata scattata al termine di una serata durante la quale l’erede di casa Savoia ha partecipato a un evento con alcuni amici, tra cui la ragazza con la quale è stato fotografato in atteggiamenti affettuosi. Chissà come andrà a finire. Pochi giorni fa il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha presenziato all’inaugurazione della piazza dedicata a Vittorio Emanuele II, a Busto Arsizio, proprio nel giorno in cui, Vittorio Emanuele III ratificò il Regio Decreto con cui entratono in vigore le leggi razziali. “Purtroppo è una giornata infelice. Ho sempre condannato le leggi razziali ma non sono io a dover condannare il mio bisnonno”, ha detto il principe Emanuele Filiberto. A proposito di un suo possibile coinvolgimento in politica ha aggiunto: “Non posso smentire né confermare. Tra Salvini e Di Maio? scelgo Vittorio Emanuele II”.

Un sondaggio pubblicato dall’Istituto Piepoli ha rivelato un dato sorprendente: il 15 per cento degli italiani vuole il ritorno della monarchia. Non solo, ma l’8 per cento degli intervistati vorrebbe come re Emanuele Filiberto, il membro più in vista di casa Savoia. “Il 15 è una percentuale che non mi aspettavo, stiamo parlando di quasi 12 milioni di persone e se penso a come sono andate le politiche del 4 marzo, non posso che essere contento: se ci fosse un partito monarchico sarebbe il terzo partito italiano, sotto solo alla Lega e ai Cinquestelle”.

