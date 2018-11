E Jimmy Ghione di Striscia la Notizia esce allo scoperto. Prima uscita pubblica con quella che il gossip ha già etichettato come sua nuova compagna. Uno scoop, considerando che della vita privata del volto storico del tg satirico di Antonio Ricci si è sempre saputo poco e niente. Ha sempre mantenuto il più stretto riserbo e ci ha messo un bel po' di tempo anche per confermare la separazione da Tania Paganoni, sposata nel 2003 e madre dei suoi due figli.

L'aveva fatto in un'intervista fiume rilasciata esattamente un anno fa, a novembre 2017, al settimanale Oggi. Non aveva nascosto il suo dolore, Ghione, nome vero Gianluigi, anche perché è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Non se l'aspettava. “La verità è che Tania mi ha lasciato più di un anno fa, nel novembre del 2016. Una mattina, dal nulla, mi ha detto: “Jimmy, non sento più quello che sentivo prima”, aveva raccontato l’inviato alla rivista. (Continua dopo la foto)



“Per quattro mesi abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto, ho sofferto come un cane”, diceva ancora a Oggi per poi ripercorrere nel dettaglio le tappe della sua crisi matrimoniale, tra ammissioni di piccole colpe (“Mi ha detto che non ero presente, che la davo per scontata”) e grandi rimpianti (“Io sono un portatore sano di matrimonio, ero innamorato come il primo giorno. Avrei voluto invecchiare con lei”). Poi Ghione aveva smentito le voci che lo volevano impegnato con la modella venezuelana Alejandra Gutierrez.

Poco tempo fa era uscito un altro rumor: Ghione, 54 anni, era stato paparazzato con una bionda allo stadio Olimpico di Roma e il gossip si era scatenato. “È Pamela la sua nuova compagna?”, ci si è subito chiesto dopo aver visto le foto che immortalavano l’inviato con quella che Novella 2000 aveva definito “l’amica di un’amica”. A quanto pare no, visto che adesso, al teatro Sistina di Roma, Ghione è arrivato con un’altra, bellissima, donna.

È Daria Baykalova, attrice russa di 32 anni che vive e lavora in Italia. Gli amanti delle fiction l’avranno già riconosciuta, perché è stata co-protagoniosta nella quarta e quinta serie de “L’Onore e il rispetto” e ha recitato in altre popolari serie tv. Jimmy e la bella Daria sono arrivati insieme alla prima di “Belle Ripiene” al Teatro Sistina a Roma, in platea erano seduti vicini e sono sembrati complici e teneri. Inutile dire che questa uscita ha catalizzato l’attenzione dei fotografi presenti e i diretti interessati si sono tranquillamente prestati agli scatti di coppia.

