Loredana Lecciso, 46 anni ed Elisa Isoardi, 35, sono tra gli ospiti del salotto televisivo di Bruno Vespa su Rai 1. Porta a Porta, con loro, si fa sexy. L'ex compagna di Albano Carrisi ha messo in mostra le sua bellissime gambe. Complice un vestitino striminzito, su Rai Uno si è rischiata la censura quando Lory si è seduta e ha accavallato le gambe. Che dire, a 46 anni la Lecciso non ha certo nulla da invidiare alle sue colleghe molto più giovani.

Non è certo la prima volta che Loredana Lecciso mette in mostra il suo fisico, spesso provoca i suoi ammiratori su Instagram, dove posta degli scatti a dir poco sensuali. La showgirl ama postare foto in cui appare di spalle, che mettono in evidenza il suo fisico tonico e slanciato e mandano letteralmente in tilt i fan. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo l’ospitata un paio di settimane fa a Domenica Live condotta dalla sua cara amica Barbara D’Urso, l’ex showgirl salentina torna in un studio televisivo. Molto probabilmente parlerà del suo rapporto con Albano Carrisi e dei suoi figli. Da qualche mese Al Bano e Loredana Lecciso non sono più una coppia. Ormai questa notizie è ufficiale e in tutte le trasmissione che parlano di gossip, riviste e siti di pettegolezzo hanno affrontato l’argomento.

In molti pensano che la loro separazione sia dovuta all’intromissione di Romina Power, mentre altri sono convinti che il Carrisi e l’ex soubrette non erano fatti l’uno per l’altra. A togliere ogni dubbio ci aveva pensato il cantautore di Cellino San Marco. Tra i due le cose non andavano bene e Al Bano ha deciso di chiuderei rapporti con la mamma di Albano junior, detto Bido, e Jasmine. Affiatati e in armonia così sono apparsi pochi giorni fa Albano e Loredana Lecciso immortalati per la prima volta insieme dopo la clamorosa rottura.

I due si sono detti addio ufficialmente lo scorso aprile ma da allora molte cose sono cambiate e oggi sembrano aver ritrovato la serenità. L’occasione è stato uno spettacolo dell’amico Mogol al quale la coppia ha assistito seduta in prima fila. Durante il concerto i due ex si sono mostrati sorridenti e sereni e a fine serata si sono allontanati insieme in auto con Loredana al volante e Albano passeggero. Albano e Lorena hanno poi altri figli dalle precedenti relazioni. Al Bano è padre anche di Yari Marco (21 aprile 1973), Cristèl (25 dicembre 1985) e Romina Jr. (1º giugno 1987), nati dal matrimonio con la cantante e attrice Romina Power. Quest’ultima è rimasta in ottimi rapporti con il suo ex marito, tanto che continuano a collaborare dal punto di vista artistico.

