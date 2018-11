Valentino Rossi esce allo scoperto e al gala spagnolo di chiusura della sessione della MotoGp il Dottore non si è presentato da solo. Al party, il numero 46 più famoso del pianeta è arrivato accompagnato dalla sua fidanzata, Francesca Sofia Novello. I due sono arrivati mano nella mano, “elegantissimi”, come scrive lui in un post pubblciato sul suo account Instagram. Valentino Rossi, 39 anni, si presenta al gala con “la Franci”, come la chiama lui affettuosamente.

I due sono arrivati insieme ai FIM Gala Awards 2018. La modella, 25, si fa vedere con lo sportivo dalla scorsa estate. Un passo avanti dopo l’altro. “Con il talento, la passione, l’allenamento, la costanza e la tua determinazione... nonostante tutte le difficoltà, a salire sui gradini del podio ci sei ancora tu”. Questo è ciò che ha scritto Sofia sul suo profilo Instagram dopo il terzo posto del Dottore. Ad accompagnare la didascalia diverse foto che la ritraggono a fianco al campione. (Continua a leggere dopo la foto)



Ad agosto i due hanno debuttato insieme sui social. Una cartolina dalle vacanze, trascorse con tutta probabilità insieme alle Baleari, buen retiro da sempre di Rossi. "In molti mi chiedono di postare foto e video con Vale, mi domandano quando ci sposeremo. Ma ho solo 24 anni! Ora come ora è davvero impossibile. E poi quanto veleno. Mi dicono che quella sua ex è più bella di me, che io sto insieme a lui solo per i soldi e per la fama. Ma è pura follia! Se sta insieme a me ci sarà una ragione, o no?", aveva detto la ragazza dopo aver ufficializzato la relazione con Valentino Rossi.

La Novello aveva poi aggiunto: "Io e Vale stiamo insieme e allora? Giusto per fugare ogni dubbio, per questo e molti altri lavori sono stata scelta molto prima che venisse fuori la mia relazione con Vale". I primi rumors circa la relazione tra i due erano arrivati un anno fa, quando Francesca aveva pubblicato sul suo account Instagram alcuni scatti dal ranch di Tavullia e subito dopo al Rally Drift Show di Talacchio, dove il campione si era messo alla guida di una Ferrari 488. Poi qualche scatto rubato e, ad agosto scorso, la prima foto social insieme condivisa dalla ragazza.

Francesca Sofia Novello arriva dopo la relazione del Dottore con Linda Morselli, durata quattro anni e finita nel 2016. La modella ha poi iniziato una relazione con il campione di Formula Uno Fernando Alonso, separato dal 2011 dalla cantante Raquel De Rosario. La modella brianzola è in gara a “Pechino Express. Avventura in Africa”, l’adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Magnolia (Banijay Group) condotto da Costantino della Gherardesca. Linda, in coppia con la milanese Rachele Fogar, è arrivata in finale e dovrà vedersela con Le Signore della Tv (Patrizia Rossetti, Maria Teresa Ruta) e Gli Scoppiati (Fabrizio Colica e Tommy Kuti).

“Allora è ufficiale!”. Valentino Rossi: il gossip va più veloce della sua moto. Il Dottore si è fidanzato. E stavolta è ufficiale