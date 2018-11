Il matrimonio è stato celebrato lo scorso 18 novembre, ma la notizia delle nozze è stata tenuta nascosta per qualche giorno. Agli invitati, oltre cinquanta e tra cui diversi volti noti, era infatti stato chiesto di non postare alcuna foto dell’evento: ci ha pensato la sposa stessa, dopo qualche giorno, a far sapere a tutti del ‘sì’. La cerimonia è andata in scena al tramonto, nel giardino della casa di Los Angeles dei due neo sposi, trasformato per l'occasione in una location allestita in stile boho-chic con bellissime decorazioni floreali, candele, siepi e tappeti intorno all’altare.

A quanto pare, poi, agli ospiti non sarebbe stato offerto un tradizionale banchetto, ma un certo numero di postazioni con pietanze a buffet. Altra curiosità: a fine pasto non c’era la classica torta, ma ben dodici dolci nuziali per dare agli ospiti la possibilità di "non accontentarsi". E che dire del meraviglioso e ultra romantico vestito di lei, che infatti ha lasciato tutti senza fiato? (Continua dopo la foto)



Ha voluto essere una sposa ‘in rosa’ l’attrice Mandy Moore, che ha sposato Taylor Goldsmith, leader della folk rock band Dawes. Non ha puntato sul tradizionale abito bianco, ma ha scelto un vestito da sposa rosa firmato da Cristina Ehrlich per Rodarte caratterizzato da una scollatura alta, una gonna lunga con le balze e una cintura di fiori in vita. Per completare l’outfit, décolleté dello stesso colore con una fibbia di strass sulla punta, un lungo velo di tulle decorato con dei fiorellini applicato sui capelli sciolti e un bouquet di rose e margherite bianche e rosa.

Un abito in pieno stile boho-chic come tutto il suo matrimonio, quindi. L’attrice e il cantante si erano fidanzati ufficialmente a settembre 2017, quando lui le aveva fatto la proposta con un anello personalizzato firmato Irene Neuwirth. Per lui si tratta del primo matrimonio, per Mandy, invece, è il secondo. Dal 2009 al 2016, infatti, è stata sposata con Ryan Adams, altro cantante con il quale però le cose non avevano funzionato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mandy Moore (@mandymooremm) in data: Nov 20, 2018 at 2:40 PST





Ora Mandy Moore è diventata la signora Goldsmith. Curioso il modo in cui hanno iniziato a frequentarsi, come ricorda Cosmopolitan: galeotto è stato Instagram. Lei, grande fan dei Dawes, aveva lanciato il suo endorsement in rete per la band da quel post, notato da Goldsmith, è nata una fitta rete di messaggi, Facetime e incontri che poi, tre anni dopo, hanno portato al romantico matrimonio dei due.

