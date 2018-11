A giorni Leonardo Pieraccioni tornerà nelle sale con un nuovo film, di cui è regista e protagonista. Si intitola “Se son rose”, esce il 29 novembre e vede accanto al comico toscano un cast tutto al femminile: Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Mariasole Pollio, Antonia Truppo e Nunzia Schiano. La commedia prende il via da un sms mandato alle ex fidanzate del protagonista Leonardo Giustini (Pieraccioni, appunto), a sua insaputa.

“Sono cambiato. Riproviamoci!”, recita il testo del messaggio inviato di nascosto dalla figlia, stanca di vedere il padre come un campione di disimpegno. Giustini, giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web, viene così travolto degli eventi. Alcune delle ex incredibilmente rispondono all'appello e così quella che era nata come l'innocua provocazione di un'adolescente si trasforma in una macchina del tempo, generando così un divertente viaggio tra passato e presente. (Continua dopo la foto)



E a proposito di amore e di ex, proprio nei giorni che precedono l’uscita del nuovo film di Pieraccioni, ecco che esce pure un gossip clamoroso su Pieraccioni. Lo ha lanciato il settimanale Diva e Donna, che ha sorpreso il noto attore e regista fiorentino a spasso per Firenze con una bellissima mora che si chiama Teresa Magni. Nelle foto pubblicate dalla rivista, si vedono i due camminare a braccetto, chiacchierare fitto fitto e scambiarsi pure un bacio. Insomma, a giudicare dagli scatti sembra proprio che ci sia del tenero.

Le premesse perché nasca qualcosa di importante, dunque, sembrano esserci tutte. Ma c’è un altro dettaglio che non è passato inosservato al settimanale: l’incredibile somiglianza di Teresa Magni con la ex di Pieraccioni, Laura Torrisi. Il foto-confronto tra le due che fa la rivista stessa parla da solo. Pieraccioni e la Torrisi si erano conosciuti sul set di 'Una moglie bellissima' e nel dicembre 2010 hanno avuto una figlia, Martina. Poi le cose hanno iniziato ad andare male.

Per qualche tempo hanno cercato di riparare la rottura, ma alla fine si sono separati senza dirlo a nessuno fino a quando, l’8 ottobre 2014, a seguito delle dichiarazioni postate su Facebook, la Torrisi ha vuotato il sacco. E se poi lei ha poi voltato pagina col pilota di rally Luca Betti con cui, rumor dell'estate scorsa, sarebbe già finita, lui, da quando ha chiuso con la Torrisi, con cui ha ottimi rapporti, è rimasto single. E ora sono uscite queste foto che lo vedono affiatato e vicinissimo a questa bella ragazza mora che somiglia molto alla Torrisi. È amore? “Se son rose…”.

