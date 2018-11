Gossip doppio e succosissimo su Elisabetta Gregoraci. Il primo: a quanto pare la showgirl e conduttrice calabrese sarebbe di nuovo single. Ricordate? Dopo il divorzio da Flavio Briatore, ufficializzato all’incirca in questo periodo dello scorso anno, sembrava aver voltato pagina con Francesco Bettuzzi, l’imprenditore e fondatore parmense della Pure Herbal, marchio di cui la Gregoraci è testimonial. I due erano stati pizzicati più volte insieme. La prima volta, quando iniziarono a circolare le voci del flirt, a inizio 2018.

L’ultima paparazzata, che sembrava confermare definitivamente i rumor che si sono rincorsi per mesi di una loro love story, ad agosto scorso per le vie di New York. I fotografi li avevano immortalati tra abbracci e sguardi complici. Adesso, invece, stando alle ultime, Elisabetta Gregoraci sarebbe tornata single. Nessuna notizia ufficiale, in realtà, ma lo confermerebbe anche la scomparsa di scatti comuni dai social network. (Continua dopo la foto)



Il secondo gossip che è già finito in pasto a siti e giornali è ancora più clamoroso: Elisabetta, ora impegnata sul set in Calabria della fiction di cui è protagonista, sarebbe pronta a partire alla volta del Kenya assieme all’ex marito al figlio Nathan Falco. Che sia il preludio di un ritorno di fiamma questo viaggio che faranno insieme tra qualche settimana, dunque a un anno dalla loro separazione? A lanciare il rumor è il settimanale Chi nella rubrica “Chicche di gossip”.

La rivista diretta da Alfonso Signorini parla di “colpo di scena” per il viaggio degli ex in Kenya e anche degli "animi più distesi" proprio per via dell’addio di Elisabetta a Bettuzzi. I rapporti con Briatore, come confermato di recente dalla Gregoraci a Domenica In, sono ottimi: "C'è tanto rispetto tra noi, ci vogliamo bene – aveva confidato a Mara Venier - Sono stati 12 anni importanti. Per noi il centro di tutto ora è nostro figlio. Lo amiamo entrambi ed è sereno e felice perché non ci ha mai visto litigare".

Nell’intervista, Mara Venier aveva espresso il suo rammarico per la fine della loro relazione, sottolineando quanto Briatore le sia stato vicino. E lei: “Lui più vicino a me? Più io vicino a lui. Stare con una persona significa sostenersi nelle cose più belle e meno belle. La vita è una ruota. Per me è molto naturale stargli vicino nei momenti più difficili. Lui forse ha sempre visto una cosa strana stare vicino a una persona nei momenti difficili, perché ha sempre frequentato persone che non sono normali”. Adesso che è esploso il gossipo della vacanza insieme, la famiglia si riunirà presto? Staremo a vedere.

