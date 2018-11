Niccolò Bettarini ritrova trova l’amore e il sorriso. Era da tempo che il primogenito di Stefano e Simona Ventura non finiva sulle cronaca rosa per le sue conquiste. Le ultime sono state la modella brasiliana Michelly e la fashion blogger Ginevra Lambruschi. Ma chi è la bella che ha conquistato il cuore di Niccolò? Galeotto è stato ''Temptation Island'', il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, ma che nell'edizione vip è stato guidato proprio dalla mamma di Bettarini.

Per il primogenito di Stefano e Simona Ventura è scattata la scintilla romantica con Carolina Schiavi, ex tentatrice di Temptation Island. Ovviamente è ancora troppo presto per sapere se si tratta di un grande amore con tutti i crismi o solo di un flirt ma è chiaro che i due giovani – hanno entrambi vent’anni tondi tondi – se la intendono in maniera piuttosto evidente. A confermare il gossip è stata proprio Simona ventura, che intervistata dal settimanale ''Chi'', in occasione del diciottesimo del figlio Jack, ha parlato della nuova fidanzata del figlio Niccolò. (Continua a leggere dopo la foto)



“Si sono conosciuti quest’estate in Sardegna” ha rivelato alle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini proprio Simona Ventura. “Mio figlio è bello come il sole. Speriamo sia quella giusta” ha dichiarato SuperSimo. “Ma lui sa dosarsi e donarsi e poi un sorriso in questo momento gli fa un gran bene”, ha detto ancora la conduttrice riferendosi all'aggressione che Niccolò ha subito questa primavera fuori da una discoteca di Milano. E su Carolina ha espresso il suo apprezzamento anche l'ex marito di Simona ventura. “Che dire - ha commentato Bettarini - Buon sangue non mente”. (Continua a leggere dopo la foto)

L’ultima fidanzata accertata del figlio dell'ex coppia vip è Zoe Esposito, la studentessa milanese che era con lui la sera in cui fu aggredito fuori dalla discoteca Old Fashion. Fu proprio l’intervento di Zoe, che si lanciò sul corpo di Niccolò facendogli da scudo e ricevendo diversi pugni e calci in faccia, a salvarlo dalla furia del branco. Classe 1994, Carolina Schiavi è nata e vive a Milano, la stessa città in cui vive Niccolò Bettarini insieme alla mamma. (Continua a leggere dopo la foto)

Ha iniziato la sua carriera come modella, posando per diversi shooting fotografici. In seguito è approdata a Temptation Island nella versione Nip condotta da Filippo Bisciglia. Nel corso del reality la giovane si è fatta notare soprattutto per il suo rapporto con Gianpaolo Quarta, che in seguito si è separato dalla fidanzata Martina, dopo che quest’ultima l’ha tradito con il tentatore Andrew. Dopo quell’esperienza televisiva, Carolina è diventata un’influencer, iniziando a lavorare su Instagram. A Temptation Island Carolina Schiavi è stata la tentatrice di Gianpaolo Quarta, fidanzato di Martina, la 'fidanzata' che si era invaghita del suo tentatore, il produttore vinicolo Andrew.

