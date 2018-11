Che bella Caterina Balivo! Piace a tutti. La ex conduttrice di Detto fatto, che ora è diventata la conduttrice di Vieni da me, però, forse ha qualche piccolo segreto da nascondere… Cosa riguarda? Il suo aspetto fisico. E i suoi ritocchini…

Cosa? Caterina Balivo è rifatta? Pare di sì. Almeno questo è quel che sostengono quei cattivoni di Striscia la notizia. Caterina Balivo è stata sottoposta allo scanner test della rubrica Fatti e rifatti di Striscia e quel che è emerso ha lasciato piuttosto sconvolti. Perché nessuno si immaginava che Caterina Balivo fosse rifatta. Nel video di Striscia andato in onda martedì 20 novembre 2018, si vede uno dei primi provini di Caterina Balivo. Lei è bella, molto bella. Ma diversa. Alla domanda “Quanto sei alta?”, Caterina risponde: “1 e 75”. Ma la persona che le fa la domanda non è convinta e le dice che a loro risulta essere alta 1.73. Va bene, per Caterina non ci sono problemi: vuole superare quel provino e non saranno certo due centimetri a fermarla. Continua a leggere dopo la foto

E poi che succede? Poi Caterina si mette a ballare e dimostra di essere anche brava a farlo. Nell’immagine successiva si vede la Balivo ai giorni nostri mentre fa delle flessioni. Nel servizio mandato in onda da Striscia la Notizia si vedono vari momenti – più o meno imbarazzanti – della carriera televisiva di Caterina Balivo. Poi arrivano le dolenti note: la conduttrice viene passata sotto “lo scanner” e quel che emerge è puro choc. Continua a leggere dopo la foto

Perché choc? D’altronde quasi tutte si rifanno. Vero, ma da Caterina Balivo non ce lo aspettavamo. Ma insomma cosa si sarebbe rifatta? Secondo i cattivoni di Striscia, la Balivo avrebbe sicuramente modificato la forma del suo naso. Vabbè, dai, giusto il naso. Beh, non proprio… Perché il naso non è l’unica cosa che la Balivo si è rifatta. Avrebbe infatti messo mano anche al seno per averlo più florido e grande. Ma non è ancora finita. Ma dai? E cosa altro si è rifatta? Continua a leggere dopo la foto

“Secondo qualche maligno Caterina Balivo si sarebbe anche sottoposta alla blefaroplastica” dice Ezio Greggio nel servizio. In pratica si sarebbe rifatta gli occhi. Ma come? Beh, è questo che hanno notato in tanti… Sarà tutto vero? Questo non possiamo saperlo. Quel che è sicuro è che le immagini di Striscia parlano chiaro. Non vi sembra molto diversa dagli esordi la nostra cara Caterina Balivo? Beh, non poco…

