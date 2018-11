Giorno di festa nazionale a Montecarlo. Dopo la cerimonia solenne nel cortile della Rocher, la famiglia Grimaldi ha salutato i sudditi dalla famosa balconata del palazzo. Sorprendente la presenza dei piccoli di casa Grimaldi. Quest’anno ha debuttato al balcone principesco Stefano Casiraghi, un anno e mezzo, primogenito di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo. Per lui, come detto, si è trattato di un vero e proprio 'debutto' perché finora non si era mai visto in pubblico durante un evento ufficiale.

Alberto e Charlène si sono affacciati con i loro gemellini Gabriella e Jacques. Carolina, in veste di nonna, si è invece destreggiata tra cinque dei suoi sette nipotini: Sasha, India e Max, figli di Andrea e Tatiana, Stefano e Francesco di Pierre. Charlotte Casiraghi era assente giustificata, visto che da pochi giorni è diventata mamma bis (il primo è Raphael) del piccolo Balthazar.



Il piccolo Stefano Casiraghi la mattinata tra le braccia del papà a guardare la sfilata delle truppe, ma non sono mancati i momenti di tenerezza con mamma. Il piccolo è nato il 1 marzo del 2017 e i genitori, Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo hanno deciso di chiamarlo come il nonno defunto, il secondo marito della principessa Carolina di Monaco. Stefano Casiraghi, imprenditore italiano di Como, morì il 3 ottobre 1990 a seguito di un incidente avvenuto nel corso dei campionati del mondo offshore a Montecarlo, mentre si trovava al largo di Saint-Jean-Cap-Ferrat, pilotando il catamarano Pinot di Pinot in squadra con Franco Statua.

L'imbarcazione si ribaltò e Casiraghi morì per l'impatto con l'acqua. All'epoca dell'incidente Pierre aveva tre anni, la sorella Charlotte quattro, mentre il primogenito Andrea aveva sei anni. Ma torniamo al debutto dei bimbi di casa Grimaldi. Fugace apparizione anche per il fratellino Francesco, cinque mesi, inquadrato dalle telecamere della diretta tra le braccia di nonna Caroline sul finire della festa. Sempre in braccio a nonna, anche il quasi coeteneo Max, terzo figlio di Andrea e Tatiana. E proprio Caroline è sembrata la più allegra dei monegaschi, felice con i suoi nipotini.

L’occasione per la reunion e il debutto dei pargoli di casa Grimaldi è di quelle importanti, il Monegasque National Day, festa nazionale che viene celebrata ogni 19 novembre in ricordo dell'incoronazione del Principe Ranieri III. Nel cortile del Palazzo Reale si è tenuta la tradizionale parata militare, con le teste coronate e i loro eredi affacciati al balcone. Al balcone dei Grimaldi si sono visti anche Stephanie di Monaco, Louis e Pauline Ducruet, Andrea e Pierre Casiraghi con le rispettive compagne e ancora Tatiana Santo Domingo e Alexandra di Hannover.

