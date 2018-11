Che abbia un passato da latin lover è oramai risaputo. Parliamo di Maurizio Costanzo, uno che di donne, anzi di moglie, ne ha avute ben quattro. Non certo per l’aspetto, quanto per il potere e il savoir-faire. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della sera, Costanzo ha parlato anche delle tante donne della sua vita, in particolare, ha parole non proprio tenerissime nei confronti della sua terza moglie Marta Flavi. Costanzo sposò la conduttrice di Agenzia matrimoniale nel 1989, per poi separarsi da lei a un anno di distanza.

Il divorzio fu ratificato nel 1994 e mise la parola fine a un rapporto turbolento. "Non ci parlo – ha dichiarato, laconico Costanzo – Chi è?". "Malgrado l’aspetto sono sempre stato fortunato con le donne", ha raccontato Costanzo, "in genere sono meglio degli uomini: più intelligenti, sensibili. A una donna posso raccontare un segreto, a un uomo non mi viene". E continua: “Prima di conoscere Maria De Filippi, ha avuto tre matrimoni e una convivenza importante. (Continua dopo la foto)



Le prime nozze sono state celebrate nel 1963 con la fotoreporter Lori Sammartino. Poi, dal 1973 al 1984 è stato invece sposato con la giornalista Flaminia Morandi, dalla quale ha avuto i figli Camilla (sceneggiatrice per la Rai), e Saverio, importante regista cinematografico e televisivo (ha diretto tra le altre cose la fiction L'amica geniale, in onda dal 27 novembre). Quindi, dal 1983 al 1986, ha convissuto con l'attrice Simona Izzo, con cui è in rapporti amichevoli tanto che spesso lei appare al Maurizio Costanzo Show.

“Guardi- ha detto Costanzo - con Simona Izzo, che non avevo sposato, ho un ottimo rapporto; con la madre dei miei figli, pure. La mia prima moglie, Lori Sammartini, più grande di me di una quindicina d’anni, è morta nel ‘71, mi avvisarono mentre ero in radio che facevo Buon pomeriggio. Grande fotografa, mi fece conoscere lei Flaiano. La sentivo spesso…”. Poi la svolta, il 28 agosto 1995 il matrimonio con Maria De Filippi. Un sodalizio sentimentale ma anche artistico, con Costanzo che ha spinto la moglie ad approdare in tv, facendone una delle conduttrice più famose, potenti e amate della televisione italiana.

Genitori di Gabriele, che hanno adottato nel 2004, si erano conosciuti sei anni prima delle nozze nella città più romantica al mondo, come ha svelato Costanzo raccontando il loro primo incontro: “Ci siamo conosciuti a Venezia, ero andato durante la Mostra del Cinema per un dibattito sulle videocassette. Era venuta a prenderci all’aeroporto, faceva l’avvocato. Ci ritrovammo a pranzo con altri. Mi parve subito intelligente, infatti le diedi la possibilità di lavorare con me a Roma. Iniziò a fare questo lavoro. Poi cominciò la nostra storia”.

