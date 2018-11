Matteo Salvini ed Elisa Isoardi di nuovo insieme. Dopo la rottura, il vice premier e la conduttrice de ‘La prova del cuoco’ si sono rivisti a una cena di gala e, inevitabilmente, le foto del loro incontro sono finite subito in rete. Un passo indietro. Era stata la Isoardi a comunicare la fine della relazione a mezzo Instagram con una foto intima di loro due a letto. Foto che era stata aspramente criticata. Il vice premier le aveva fatto eco sempre a mezzo social.

Con queste parole: “Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa. Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità. Buona vita. Vi voglio bene Amici”. Successivamente, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la presentatrice, rispondendo a chi l’accusava di aver sfruttato il peso politico del compagno sulla decisione della Rai di affidarle lo show di Raiuno, aveva spiegato che in realtà era finita da tempo. (Continua dopo la foto)



“Matteo Salvini e io ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa, prima che fossero decise le nomine Rai, il che dimostra che, contrariamente a quanto dicono le malelingue, non ho mai sfruttato il nostro rapporto che, ripeto, è stato un grande amore”, raccontava alla rivista la Isoardi. I motivi che avevano portato al crack? Un’inconciliabilità delle loro vite e delle tempistiche: "La nostra storia d'amore si è chiusa già da tempo: la verità è che ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa. Qual è stato il motivo della nostra rottura? La lontananza, causata dai troppi impegni di entrambi".

Tutto questo succedeva i primi di novembre. Ora rieccoli insieme, sorridenti e affiatati alla cena di gala dedicata all’Alis, Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile. La conduttrice, madrina della serata, era lì per introdurre gli ospiti, come aveva raccontato poco prima in rete mostrandosi sul palco e con la cartelletta di appunti in mano. Salvini, invece, è arrivato a sorpresa, in smoking (“L’ho affittato”, ha precisato) e a evento già iniziato.

Prima il leader della Lega aveva ricevuto al Quirinale l’emiro del Qatar e dopo è intervenuto in diretta a Quarta Repubblica. E, come mostrano le foto al tavolo subito rimbalzate in rete, arrivato a sorpresa alla serata di gala, è stato fatto accomodare proprio vicino alla ex compagna. I due, nonostante la rottura che risale a pochi giorni fa, hanno riso e scherzato tutta la sera, suscitando la curiosità dei presenti che, in men che non si dica, hanno subito tirato fuori gli smartphone per immortalare il momento. Se sono tornati insieme o no, non è dato saperlo, ma i loro sorrisi sembrano rivelare ancora una reciproca intesa. E, inevitabilmente, molti si sono chiesti se ci sia aria di un ritorno di fiamma dopo aver visto questi scatti.

