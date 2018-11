In questi giorni si è parlato con molta insistenza di un presunto ritorno di fiamma di Belen e Andrea Iannone. L’argentina e il campione di moto GP si sono detti addio subito dopo l’estate, in seguito ad una crisi che durava ormai da mesi. Senza addentrarci troppo nel gossip, basterà dire che prima di partire per Ibiza con tutta la famiglia, la Rodriguez aveva svelato di essere in crisi con il fidanzato, spiegando di non avere più alcuna certezza. Al ritorno dalle vacanze, poi, la modella ha preso la sua decisione, lasciando definitivamente Iannone.

A quel punto la cronaca rosa si è concentrata sulla ‘singletudine’ di Belen che poi ha depistato tutti facendosi rivedere proprio con Iannone. Da qui le voci di un possibile riavvicinamento. L’occasione è stata fornita dal compleanno di Jeremias, fratello minore della Rodriguez e migliore amico del campione. Nel corso del party, celebrato in uno dei ristoranti più famosi di Milano, i due, seduti l’uno di fronte all’altro, sono stati attenti a non riprendersi durante le dirette Instagram, ma a più di qualcuno non sono sfuggiti gli sguardi d’intesa. (Continua dopo la foto)



Altro indizio, sempre sollevato dai fan più attenti, le fedine d’oro indossate da entrambi. Ci si è chiesto se fosse una coincidenza, un segno che in realtà la loro storia continua ma lontano dai riflettori, ma si è rimasti col dubbio. E con Stefano De Martino? Anche con l’ex marito e padre di Santiago i rumor di un possibile ritorno di fiamma sono sempre ‘di moda’. A maggior ragione adesso che il ballerino e la showgirl hanno riallacciato ottimi rapporti per il bene del figlio.

A inizio mese, poi, il settimanale Oggi aveva riportato le confessioni che alcuni amici dell'ex coppia d'oro del gossip nostrano avrebbero fatto scatenando, ancora di più, le voci. "Persone molto vicine a Belen e Stefano raccontano di un riavvicinamento affettivo assai palese, e di nuove e amorevoli attenzioni che i due si starebbero scambiando nell'ultimo periodo", si leggeva sulla rivista. Pochi giorni dopo, poi, Stefano ha ammesso che dopo Belen non ha amato nessun’altra donna.

Ma eccoci all’ultimissima. La fornisce la stessa Belen che, con una Storia di Instagram, finisce per fomentare (ancora di più) il gossip sulla sua vita sentimentale. L’argentina ha pubblicato una foto ‘in compagnia’, ma è la didascalia a corredo dello scatto che sta facendo parlare parecchio. “My playboy”, ha scritto la Rodriguez aprendo così il capitolo Mirco Levati. È lui il ragazzo in questione, un esperto di comunicazione e marketing in ambito sportivo che era già stato accostato a Belen nelle scorse settimane. Erano già stati paparazzati insieme, ma avevano subito smentito ogni flirt. Eppure, oltre a questa nuova Storia di Belen, i fan hanno notato che i due si frequentano assiduamente. Saranno davvero più che amici?

