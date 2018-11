Grande festa in casa di Christian Vieri e Costanza Caracciolo. Nella tarda serata di domenica 19 novembre è nata la prima figlia dell’ex calciatore 45enne e della showgirl 28enne. Ad annunciarlo è stato proprio il neo papà che, sul proprio account Instagram, ha pubblicato una serie di stories che hanno documentato la giornata in ospedale accanto alla compagna, fino alla nascita della bambina. La coppia è legata dal 2017 e nello stesso anno Costanza aveva perso un bambino per un aborto spontaneo.

Un vero dramma, che la modella è riuscita a superare grazie al supporto di Bobo Vieri e della sua famiglia, come ha raccontato a settembre a Verissimo. “L’interruzione della gravidanza fu un momento terribile – aveva ricordato, fra le lacrime -, ho scoperto di aver perso il bambino negli stessi giorni in cui era uscita la notizia sui giornali. E volevo dire a tutte le donne che hanno avuto questa esperienza che le sono molto vicino, capisco la loro sofferenza. Il mio è stato un dramma comune a tante donne: voglio dire che si può superare, anche se è difficilissimo”. (Continua a leggere dopo la foto)



Prima di annunciare la gravidanza i due hanno atteso diversi mesi: “Me ne sono infischiata delle critiche e quindi ho voluto aspettare fino a che non sono stata sicurissima – aveva chiarito a Verissimo -. È stato un modo per proteggere me, la bimba e il mio compagno”. Adesso la gioia per l'arrivo della loro prima figlia è incontenibile e n un post caricato sulla pagina Instagram Christian Vieri ha voluto ringraziare la compagna Costanza Caracciolo e dare il benvenuto alla figlia.

"Cara Coco Pops, - si legge sul post pubblicato dall'ex calciatore - oggi è stato il giorno più bello della mia vita. Ora capisco l’emozione che un genitore prova quando ti mettono tra le braccia la tua piccola bambina, per questa meraviglia che la vita ci ha donato, ti sarò’ grato tutta la vita... I love you. Welcome Stella". E dopo la nascita di Stella, anche la mamma Costanza Caracciolo ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza, in particolar modo il compagno Christian, che in questi mesi le è stato sempre accanto.

“Nell’ultimo periodo ripetevo, ridendo, che ero incinta da un anno, che poi ridendo e scherzando non era mica una grossa bugia! Anche ad un passo dalla fine - si legge nel post dell'ex velina di Striscia la notizia - non è stata proprio una passeggiata, ma posso dirti una cosa? Per fare dei capolavori c’è sempre bisogno di più tempo, per cui tesoro mio ne è valsa davvero la pena. Senza tuo padre non avrei avuto la stessa forza oltre che la possibilità di conoscere la vera essenza della felicità. Più vi guardo e più mi si scioglie il cuore. Vi amo immensamente”.

