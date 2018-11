Cristiano Ronaldo in meno di 15 minuti spende 31 mila euro per due bottiglie di vino che neanche beve

Se vai cena con Cristiano Ronaldo puoi stare tranquillo: mangi bene e bevi bene, perché il vino lo sceglie lui. Ovviamente non badando a spese. Come svelato dal "The Sun" - quotidiano inglese - il campione portoghese avrebbe speso 31mila euro per due bottiglie di vino in soli 15 minuti. 20mila per il Richebourg Grand Cru, il più costoso al mondo che non si trova neanche nel menù dei ristoranti, e altri 11mila per il Pomerol Petrus del 1982.

Oltretutto, Ronaldo non avrebbe neanche finito quest'ultima bottiglia. Entrambi i vini sono stati acquistati da Scott’s, un ristorante di Londra molto esclusivo. Cristiano - dopo la vittoria contro il Milan e il nono gol stagionale - ha voluto festeggiare in grande stile il primo compleanno di sua figlia Alana Martina. Due giorni a Londra con la sua famiglia, dopo i giorni liberi concessi da Allegri, una piccola tappa alle finali ATP per vedere il match di Djokovic contro Isner e infine i due grandi acquisti per cena. 31mila euro per festeggiare in grande stile. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo la fonte del tabloid: ''Si sono versati un bicchiere e mezzo di vino prima di correre a vedere un po’ di tennis. Non hanno neanche finito la seconda bottiglia. È stato l’argomento di discussione del ristorante per tutta la notte''. Ronaldo ha cenato anche al “Zela London”, che è un po’ di sua proprietà visto che finanzia la catena dei ristoranti insieme al tennista Rafa Nadal e al cantante Enrique Iglesias. Ora, però, si torna a sudare in campo con la Juve e Italia-Portogallo di sabato, sempre a San Siro, CR7 se la guarderà in tv. Magari degustandosi un’altra bottiglia rara e preziosa.

Cristiano Ronaldo ha fatto la fatidica proposta di matrimonio alla sua compagna, Georgina Rodriguez. Già prima del Mondiale in Russia pareva sicuro ci fossero i fiori d’arancio alle porte, poi, però, non sono arrivati. Il calciatore 33enne è stato molto preso dal trasferimento dal Real Madrid alla Juventus, ora sembrerebbe che il sì, invece, sia imminente, così svelano i giornali portoghesi. E spunta pure un anello all’anulare della modella 24enne. A confermare le indiscrezioni sulla proposta di matrimonio arrivano anche notizie fresche da Gente.

