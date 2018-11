Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti lo scorso anno all’interno della casa del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più lasciati. La loro relazione è nata sotto il segno della polemica. All’epoca del GF Vip, Chechu era infatti fidanzata con l’ex tronista di ‘’Uomini e Donne’’ Francesco Monte e proprio durante il reality show la sorella di Belen Rodriguez aveva deciso di lasciare il tarantino.

La ragazza aveva iniziato ad affezionarsi al figlio del famoso ciclista e prima di iniziare la frequentazione aveva deciso di chiudere la relazione che, secondo quanto raccontato da lei stessa, andava avanti da tempo tra alti e bassi. Dopo l’addio a Monte i due hanno iniziato la loro storia e proprio in questi giorni Chechu e Ignazio hanno festeggiato il primo anno insieme. Una volta finito il reality infatti, in barba alle malelingue, i due sono andati subito a convivere e nei salotti tv hanno sempre raccontato quanto la loro storia li renda felici. (Continua a leggere dopo la foto)



In questi giorni, inoltre, molte riviste di gossip hanno riportato la notizia dell’imminente matrimonio della coppia. A darne notizia è stato il sito Trash italiano, che ha scritto: ‘’Secondo le nostre fonti, i due avrebbero incontrato a fine Ottobre i proprietari di alcune location in Puglia destinate a matrimoni e ricevimenti. Una di queste sarebbe La Perla Del Doge, struttura esclusiva presente a Bari. In una foto pubblicata sul profilo di una persona presente all’incontro, vediamo Cecilia e Ignazio mentre parlano con i responsabili della sala ricevimento, i quali hanno in mano alcuni documenti, forse preventivi o proposte per un evento in particolare. Questo matrimonio s’ha da fare? Lo scopriremo a breve!’’.

A fronte della lieta notizia arriva però una batosta per la bella Cecilia. Ignazio Moser è stato paparazzo dal settimanale Veronella Capitale in compagnia di una misteriosa ragazza bionda: i due chiacchierano per poi salutarsi in maniera affettuosa con un abbraccio e persino bacio. Bacio che, secondo molti utenti del web, sarebbe sulla bocca e non sulla guancia. Altri, invece, hanno scritto che si tratta solo si un’illusione ottica della fotocamera che ha paparazzato i due. Ignazio spiegherà cosa è successo davvero? Chissà.

Ultimamente Cecilia aveva fatto preoccupare i suoi fan non presentandosi ad alcuni eventi: “Il corpo mi ha detto di rallentare – ha spiegato nelle sue storie su Instagram – Non sono stata bene negli ultimi giorni. Mi scuso con tutte le persone che si sono impegnate per realizzare l’evento Caelle di ieri e che mi aspettavano all’evento di stasera ma purtroppo la salute per me arriva prima di tutto, quindi non ho potuto fare altrimenti. Spero che capirete e spero di vedervi presto in altre occasioni“.

“Non sono stata bene”. Cecilia Rodriguez costretta a fermarsi per problemi di salute