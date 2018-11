Elisa Isoardi sta attraversando un periodo molto complicato. qualche settimana fa la conduttrice de''La prova del cuoco'' ha annunciato la fine della relazione con Matteo Salvini e sta facendo i conti con uno stalker che negli anni è diventato sempre più insistente. In una lunga intervista rilasciata al settimanale di gossip Chi la conduttrice ha rivelato la presenza inquietante nella sua vita.

L’uomo che nei giorni scorsi è stato visto più di una volta in compagnia della conduttrice Rai, Andrea Spano, non è il suo nuovo compagno, come molte voci dicevano dopo la fine della relazione con Salvini, ma un suo collaboratore, assunto proprio dalla donna in seguito all’ultimo di una lunga serie di episodi di stalking che continuano da ormai dieci anni. La Isoardi è infatti vittima di un uomo che da anni le invia lettere d’amore e cerca in tutti i modi di entrare in contatto con lei. (Continua a leggere dopo la foto)



Più volte lo stalker della conduttrice si è spacciato per il suo compagno, tentando di raggiungerla. L’ultimo inquietante episodio si è verificato in primi dinovembre, quando l’uomo è arrivato davanti agli studi della Rai e ha cercato di fare irruzione mentre la presentatrice era impegnata a condurre il programma. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La Isoardi, in preda alla paura, ha deciso di rivolgersi ancora alle forze dell’ordine, depositato proprio presso il commissariato di Porta Pia a Roma una denuncia.

Oltre alla denuncia, come detto, Elisa Isoardi ha deciso di assumere Andrea Spano, diventato il suo bodyguard da quando la situazione è diventata più seria e inquietante. Negli ultimi mesi, infatti, l'uomo ha cercato più volte di avvicinarsi pericolosamente alla ragazza, spaventandola e, come detto, spingendola ad assumere Spano. Il settimanale ''Gente'', in edicola dal 17 novembre 2018, ha svelato l’identità dello stalker della conduttrice de ''La prova del cuoco''. È un uomo di oltre sessant’anni d’età, residente a Napoli, appartenente a una famiglia in vista dalle parti del Vesuvio.

In questi giorni la Isoardi ha raccontato che addirittura l’uomo ha fatto recapitare agli studi Rai dove viene registrata La prova del cuoco un plico sospetto. Il pacco è stato controllato ovviamente dalle forze di polizia e il contenuto era un anello molto costoso. Lo stesso uomo, giorni dopo, si è presentato in un negozio di Napoli dove si trovata la conduttrice. L’individuo ha sostenuto di essere il suo legittimo fidanzato di Elisa. Affermando anche di trovarsi lì per acquistare dei regali da consegnarle. L’uomo si è anche provato degli abiti femminili.

