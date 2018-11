Jamie Jungers, famosa anni fa per aver rivelato di avere una relazione con Tiger Woods mentre era sposata, è stata arrestata e incarcerata dopo essere stata trovata nei sobborghi di Las Vegas, dove si scambiava sesso per droga con "importanti uomini d'affari". Duane Lee Chapman, protagonista della serie DOG The Bounty Hunter (DOG il cacciatore di taglie) è stato colui che ha trovato la bionda di 35 anni, per poi ammanettarla e consegnarla alle autorità.

"Avrà pesato circa 40 chili e non abbiamo potuto metterle le manette ai polsi perché erano molto magri. Sarebbe sicuramente morta'', ha detto ai media online di Radar. Dopo averla consegnata alla Metropolitan Police di Las Vegas, Chapman ha detto: "Questi ragazzi l'hanno portata in una casa dove lei faceva sesso in cambio di droga". L'uomo ha spiegato che la donna ha incolpato l'ex numero uno del golf Tiger Woods per la sua situazione. (Continua a leggere dopo la foto)



"Ha detto che tutti volevano portarla a letto perché sapevano che era stata con Tiger Woods." "Prima che me ne rendessi conto, tutte queste persone sono entrate nella mia vita a causa della droga, ora sono un tossicodipendente e lo odio", ha confessato la ragazza a Champan. La donna, che era stata già accusata per furto e frode nello stato del Kansas, adesso si trova in carcere per possesso di droga. La bionda trentacinquenne è diventata famosa nove anni fa, dopo aver ricevuto $ 125.000 per aver rivelato la sua relazione segreta con il golfista americano. Tuttavia, il portale Radar Online ha confermato che l'ex ballerino ha toccato il fondo nel 2014, quando era già immersa nella dipendenza totale dagli antidolorifici, dallo Xanax e dall'alcol.

Nella sua carriera ventennale Woods ha vinto 106 tornei professionistici, di cui 14 Major. Ha mantenuto la prima posizione del ranking mondiale per un totale di 683 settimane, di cui 281 consecutive (dal 12 giugno 2005 al 30 ottobre 2010), ed è l'unico golfista della storia ad aver detenuto tutti i quattro tornei Major contemporaneamente (vinti a cavallo tra il 2000 e il 2001). Nel 2014 è diventato il primo sportivo al mondo ad aver superato un miliardo di dollari di guadagni tra vittorie e vari sponsor.

l 12 dicembre 2009 Woods annunciò il ritiro a tempo indeterminato dalle competizioni. Il ritiro si è interrotto il 9 aprile 2010, con la sua partecipazione al Masters. Tiger ha ritrovato però la forma migliore verso la fine del 2011 ed è ritornato alla vittoria in Florida dopo quasi 2 anni di digiuno il 4 dicembre 2011, raggiungendo di nuovo la prima posizione del World Ranking nel Marzo 2013, e vincendo il PGA Tour player of the year per l'undicesima volta. Il 29 maggio 2017, mentre si trovava a Jupiter, viene prima arrestato e poi rilasciato su cauzione per guida in stato di ebbrezza. In seguito Woods si scusa per l'accaduto, dicendo tuttavia che la sua alterazione psicofisica era dovuta ad una reazione causata da un mix di medicinali prescrittigli da un medico, e non ad un abuso di sostanze alcoliche.

