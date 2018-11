L’Italia porta consiglio, altro che la notte. Cristiano Ronaldo, da qualche tempo nel Belpaese, potrebbe presto sposare Georgina Rodriguez. Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese “Correio da Manha” l'asso della Juventus, in questi giorni a Londra per festeggiare il primo compleanno della figlia Alana Martina, avrebbe sfruttato l'occasione per pronunciare la fatidica proposta alla modella spagnola. Il sì della Rodriguez, compagna di Ronaldo da ormai due anni, è stato immediato e stando a quanto riportato dai media portoghesi la modella, oltre a sfoggiare un nuovo, luminoso, anello sui social, avrebbe già iniziato a provare abiti da sposa nel breve soggiorno londinese.

Non solo, a confermare tale tesi spunta la foto di Ronaldo che esce dalla chiesa della Gran Madre di Dio di Torino assieme alla compagna Georgina. Le foto esclusive, pubblicate su Gente, in edicola da sabato 17 novembre, sostengono lo scoop dello stesso settimanale: secondo voci attendibili, CR7 e Georgina potrebbero sposarsi durante la pausa del campionato di serie A che comincia a fine dicembre. (Continua dopo la foto)



E le immagini di loro che entrano in chiesa da soli, lasciando la scorta fuori ad attenderli, farebbero pensare a un sopralluogo in vista appunto della cerimonia. Il servizio fotografico è stato realizzato prima del breve viaggio di questa settimana a Londra della coppia, dove, secondo il quotidiano portoghese Correio da Manha, CR7 avrebbe formalizzato la proposta di nozze a Georgina.

L'amore tra Ronaldo e Georgina è sbocciato nel 2016: i due si sarebbero conosciuti ad un party di 'Dolce e Gabbana' e si sarebbero poi concessi qualche giorno a Disneyland Paris cadendo nelle prime "paparazzate". A novembre 2017 la coppia ha avuto la prima figlia, Alana Martina, che per Ronaldo è la quarta dopo Cristiano jr. e i gemellini Eva e Matteo, nati tutti da madre surrogata. Ora tutto farebbe pensare al magico giorno: tra le immagini spicca l'ingrandimento delle mani di CR7 e Georgina.

I due hanno sfoggiato due nuovi anelli, acquistati - scrive il quotidiano portoghese - da Cartier per una cena romantica nella quale CR7 e Georgina si sarebbero scambiati la promessa di nozze. La stessa Georgina ha pubblicato una storia su Instagram che mostra la sua mano sinistra, con l'elegante anello ricoperto di pietre preziose, che impugna un bicchiere con un cocktail nel locale londinese di cui lo stesso Ronaldo è uno dei finanziatori. Se son rose, insomma…

