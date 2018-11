Non si parla che di Ambra Angiolini negli ultimi giorni. Il motivo è presto spiegato: secondo le ultime indiscrezioni della cronaca rosa, la ex stellina di Non è la Rai e oggi attrice affermata nel 2019 sposerà l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Nonostante per tanti anni sia stata insieme a Francesco Renga, da cui ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo, i due non si sono mai sposati. Quello con Max Allegri, dunque, sarebbe il suo primo, fatidico sì.

A lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi, che ha sorpreso la coppia in un negozio dove lui ha regalato a lei un orologio, l'attrice e l’allenatore dei bianconeri sarebbero sempre più vicini alle nozze. I preparativi per il matrimonio infatti, riferisce il giornale diretto da Alfonso Signorini, sarebbero già stati avviati. Già pronte le partecipazioni e la lista degli invitati mentre, per quanto riguarda la data, si ipotizza giugno 2019. (Continua dopo la foto)



Si vociferava già da qualche mese che il pluridecorato tecnico della Juventus avesse fatto la proposta di matrimonio alla compagna. Pare che lui abbia chiesto la mano della Angiolini in un contesto molto romantico. Era stato sempre il magazine diretto da Signorini a smascherare la neonata relazione di Ambra e Max, nell’estate 2017. I diretti interessati hanno mantenuto sempre il più stretto riserbo sulla loro love story e, a quanto risulta, non hanno ancora confermato i fiori d’arancio.

Le presentazioni in famiglia, tuttavia, sono state fatte da tempo (recentemente sono stati beccati con la figlia di lui, Valentina, e il suo nuovo fidanzato, il tenorino de Il Volo) e da quando è uscito il rumor delle le nozze c’è già chi ipotizza che il matrimonio Allegri-Angiolini sarà l’evento più glamour del prossimo anno. Una certezza, però, c’è: Ambra ha dato una vera svolta al suo look. Comemostrano anche le recenti foto apparse sul numero di Chi, ha detto addio ai capelli castani.

Bye bye color castano, benvenuto rosso fuoco. Non solo. La Angiolini ha anche applicato anche delle extension, visto che fino a qualche tempo fa sfoggiava un taglio netto poco sopra alle spalle, e ora porta spesso i capelli legati con delle trecce o raccolti. Vi piace questo nuovo look di Ambra? Il suo è un drastico cambiamento d’immagine. Magari proprio in vista delle nozze? La 'trasformazione' risale a fine settembre e qualcuno non esclude che la proposta di matrimonio sia arrivata proprio in quel periodo...

