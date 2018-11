Jaden Smith, il figlio di Will Smith e Jada Pinkett, ha annunciato di essere gay durante un evento che si è svolto a Los Angeles. Sul palco dell'evento Camp Flog Gnaw Carnival Jaden ha parlato anche del suo fidanzato, il famoso rapper Tyler, the Creator: "Voglio dirvi quello che Tyler non vuole, ma è il mio fottuto fidanzato e lo è stato per tutta la mia vita". "Tyler è il mio miglior amico e lo amo così tanto. Voglio dirvi una cosa. Voglio farlo anche se lui non vuole, Tyler è il mio fidanzato. Tyler The Creator è il mio fidanzato. È vero".

E la risposta del musicista sarebbe arrivata subito tramite i social: "Mi sento liberoooo". Subito dopo, la replica di Smith: "L'ho detto a tutti e adesso non puoi negarlo". Nel 2017 il rapper, con cui sembra avere una relazione, aveva però inciso il brano Flower Boyil cui testo sembra rivelare l'omosessualità dell'artista. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel brano ''I Ain't Got Time'' Tyler recitava: "Ho baciato dei ragazzi bianchi fin dal 2004". Nono solo. Nella canzone Garden Shed il cantante parla inoltre delle difficoltà nel nascondere degli aspetti della propria personalità che inizialmente considerava solo una "fase". In passato si era molto chiacchierato del figlio di Will Smith per il fatto che indossasse abiti da donna e in quell'occasione il ragazzo aveva replicato dicendo che vedeva una grande confusione intorno a lui quando si parlava di 'gender'.

Jaden aveva poi proseguito dicendo che lui non vedeva distinzione tra abiti da uomo e abiti da donna, ribadendo di vedere soltanto gente spaventata da una parte e persone accoglienti e comprensive dall'altra. Intanto anche nel nostro Paese, nel corso delle ultime settimane c'è stato un coming out da parte di un famoso cantante che ha scelto di confessarsi in televisione. Stiamo parlando di Marco Carta, vincitore di Amici di Maria De Filippi e Sanremo.

''Il primo bacio che mi ha lasciato senza respiro è il primo bacio che ho dato a un ragazzo che ho amato. L’ho detto, l’ho detto con una tale libertà. Non deve essere un problema''. ''Per me è una scelta di libertà: - aveva raccontato il cantante ai microfoni di Barbara D'Urso - voglio liberare la mia anima, il mio corpo, ma anche il mio pugno, la mia scrittura, la mia musica. Io avevo paura un po’ di questa giornata, della chiave: è facile cadere nella banalità, la gente può dire “l’ha fatto dopo 10 anni”.

