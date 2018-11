Tanta preoccupazione da parte dei fan ma nulla di grave per Rocco Siffredi. Il celebre attore è stato ricoverato in ospedale e la notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. È stato lo stesso Siffredi a pubblicare alcune Instagram Stories in cui racconta del suo ricovero in ospedale. L'abruzzese ha subito un'operazione alla spalla, ma ha dimostrato di stare bene e di aver mantenuto il suo senso dell'umorismo.

''Mi sono operato al ca***, me l'hanno tagliato. Ho deciso, non lo volevo più, basta. Se qualcuno di voi lo vuole, ditemelo!'', ha detto l'attore. Al suo fianco l'inseparabile moglie Rosza, con lui dalla bellezza di 25 anni e dalla quale ha avuto due figli: Lorenzo (nato nel 1996) e Leonardo (classe 1999). La donna, ex attrice porno nota con il nome di Rosa Caracciolo, gli è stato molto vicino in molti momenti delicati della sua vita e si è rivelata una formidabile supporter quando il marito è stato tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2015.



Il celebre attore hard è il protagonista della nuova campagna Unieuro. In occasione del Black Friday, Unieuro ha infatti deciso di proporre tanti prodotti del suo catalogo scontati. Nello spot Rocco Siffredi recita insieme alla moglie, Rosa Caracciolo, anche lei ex attrice pornografica, e i due figli. I componenti della famiglia Siffredi sono gli interpreti di divertenti sketch che li ritraggono durante la loro vita domestica e nei quali vengono svelati in maniera originale alcuni dei tanti prodotti disponibili in offerta nei punti vendita Unieuro e sul sito unieuro.it, da lunedì 12 a lunedì 26 novembre.

Quindici giorni durante i quali i clienti potranno acquistare una ricca selezione di prodotti a prezzi decisamente convenienti, com'è nello spirito di uno degli appuntamenti dello shopping più attesi dagli italiani. In totale sono previsti 14 spot da 15" e da 30". L'agenzia è Red Cell, il centro media per l'offlline Media Italia, quello per l'online Digitouch. La direzione creativa è di Gianluca Nappi, la regia di Francesco Fei, la casa di produzione video Visionaria Film, quella audio Eccetera. La campagna televisiva ha preso il via venerdì 9 novembre con gli spot teaser on air su tutte le principali emittenti, affiancata da una pianificazione anche su radio e media digitali.

“La capacità di Unieuro di scegliere testimonial non convenzionali già in passato è risultata premiante per il nostro brand, afferma Enzo Panetta, Digital Marketing & Innovation Director di Unieuro. “In questo caso, l’autoironia coinvolgente della famiglia Siffredi saprà catturare l’attenzione degli utenti, confermando la nostra unicità e la nostra capacità di differenziarci. Un approccio che non abbiamo mancato di adottare anche nelle declinazioni digitali”.

