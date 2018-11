È la più amata dagli italiani ma cosa diranno, gli italiani, di Lorella Cuccarini che è stata pizzicata mano nella mano con un uomo che non è suo marito? La Cuccarini è stata beccata dai paparazzi di Chi a Firenze mentre se ne sta beata e felice con un giovane e misterioso uomo.

I due sembrano molto complici e se ne vanno felici e contenti in giro per Firenze tutti abbracciati, come mostrano le immagini del numero di Chi del 14 novembre 2018. Ma come, lei non era quella che “la famiglia prima di tutto”? E allora che ci fa con un ragazzo molto più giovane, abbracciata, mano nella mano? È quello che si stanno chiedendo tutti i fan ora che le foto rimbalzano sul web. Ricordiamo che dal 1991 la showgirl originaria di Roma è sposata con Silvio Capitta, proprietario della Triangle production. L’uomo che ha rapito il cuore della versatile ballerina è un produttore televisivo e musicale, anche conosciuto con lo pseudonimo Silvio Testi. Continua a leggere dopo la foto

Oltre a stare insieme dal 1991, hanno quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Giorgio e Chiara, nati nel 2000. Nato a Viterbo nel 1954, Silvio ha iniziato a collaborare con la televisione nel 1978. Poi ha cominciato a produrre Fantastico, firmando anche la sigla del programma come autore. Nel frattempo ha assistito alla nascita di un’altra stella della tv: Heather Parisi che da sempre è stata “in guerra” con la Cuccarini. Tra i fan delle due showgirl si erano formate delle vere e proprie fazioni: chi sosteneva l’una, chi sosteneva l’altra. Continua a leggere dopo la foto

Ed è proprio durante la sesta edizione di Fantastico che Silvio Testi e Lorella Cuccarini si sono conosciuti e si sono subito innamorati. “La mia famiglia è tutt’altro che perfetta. E non è perfetto neppure il mio matrimonio. Come tutte le coppie, anche io e Silvio – aveva detto la Cuccarini in un’intervista – abbiamo avuto i nostri momenti difficili, le nostre crisi. Ma li abbiamo superati e siamo andati avanti, perché ci amiamo moltissimo. E lo abbiamo fatto anche per i nostri figli”. Continua a leggere dopo la foto

Ma ora chi è quest’uomo misterioso? Potrebbe mettere a rischio il matrimonio di Lorella Cuccarini? L'entourage della showgirl "più amata dagli italiani" ha dichiarato: “È solo un conoscente, per l'esattezza un suo fan con cui nel tempo è nata una bella amicizia. Lei e il marito sono talmente uniti che di certo lui non sarà geloso vedendo queste immagini”. Sarà davvero così? Bah.

