Annachiara Zoppas e Vittorio Brumotti fanno ormai coppia fissa. Si sono conosciuti lo scorso aprile al Vinitaly. Solo che lei non sapeva chi fosse e lui l’aveva scambiata per una standista. Fino a quando è scoccata la scintilla. Così forte che ora già vivono insieme in attesa del matrimonio. Nonostante i recenti gossip parlano di un matrimonio imminente, il biker preferisce andarci coi piedi di piombo.

“Si mormora questa cosa, piano piano ci si arriverà”, si è limitato a dire lo sportivo al programma radiofonico Un giorno da pecora. Dunque l’evento non è ancora stato fissato in agenda ma la coppia sogna sicuramente di convolare a nozze. Nonostante la storia sia piuttosto recente: Brumotti e Annachiara stanno insieme solo dalla scorsa primavera. Ma per entrambi è già una relazione seria e importante, con un futuro tutto da scrivere. (Continua a leggere dopo la foto)



Lei è Annachiara Zoppas (il cognome vi suonerà familiare), classe 1990, erede di un impero economico. Annachiara - ricorda Oggi.it - è infatti la figlia di Enrico Zoppas, presidente della San Benedetto Spa. Annachiara è imprenditrice e influencer. Intervistata dal settimanale Oggi, non ha avuto problemi a pronunciare la parola matrimonio. Annachiara Zoppas ha esordito, dichiarando di non aver mai provato un sentimento così forte prima d'ora. L'ereditiera ha anche parlato dei momenti di vita quotidiana che condivide con il suo compagno che sono all'insegna soprattutto della semplicità.

''Se sono pronta alle nozze? Io sì, assolutamente. Non avevo mai provato un sentimento così potente. E anche se ci conosciamo da poco e sembriamo diversissimi, abbiamo molte affinità. Ci accomuna il desiderio pazzo di condividere tutto, l’amore per la vita semplice, il piacere di viaggiare e continuare a scoprire e capire cose nuove. Non amiamo la mondanità: per stare bene ci basta cucinare qualcosa a casa e guardare un film. A volte bruciamo tutto ma, pazienza, ci ridiamo sopra''.

La 26enne ha anche parlato di Giorgia Palmas, spendendo belle parole nei riguardi dell'ex compagna del suo fidanzato. Annachiara Zoppas le ha riconosciuto parte del merito della persona che Vittorio Brumotti è oggi: ''Giorgia è una brava ragazza che è stata vicina a Vito ma adesso ha la sua vita. È acqua passata. Se Vito è una persona meravigliosa, lo è anche grazie al suo passato, quindi va bene così''.

