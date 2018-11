La sua terza figlia è nata lo scorso 9 ottobre. La neo mamma, 34 anni, che, tra alti e bassi, col super vip in questione aveva una relazione da cinque anni, ha subito condiviso con i suoi follower la lieta notizia. Ha pubblicato una bella foto della neonata e l’ha presentata al mondo come Lyla Aranya Wilson. Wilson è il cognome del neo papà, che avuto già due figli da precedenti relazioni, e nonostante il test abbia confermato la paternità, lui si rifiuterebbe di incontrare e riconoscere la piccola.

Ed è così scoppiato un caso negli Stati Uniti che vede come protagonista uno degli attori simbolo della comicità all’americana che ora rischia di minare la sua immensa popolarità: Owen Wilson, l’attore che abbiamo visto in tanti film accanto a Ben Stiller. In Zoolander, per esempio. Si rifiuterebbe di riconoscere Lyla, nonostante il test di paternità riveli che è proprio sua figlia. "Lui non vuole saperne niente", avrebbe rivelato una fonte vicina al The Sun. (Continua dopo la foto)



La bambina è nata dalla relazione di Wilson con Varunie Vongsvirates, consulente per un centro contro le dipendenze di Los Angeles. Un rapporto lungo (durava da cinque anni, ma a fasi alterne) e vissuto sempre lontano dai riflettori. Lui l'avrebbe conosciuta proprio durante una delle sue rehab. E quando la 34enne ha chiesto e ottenuto il test di paternità all'attore comico, il cui esito ha confermato le sue convinzioni, e ciò nonostante l’attore si è rifiutato di incontrarla, è comunque andata per la sua strada e ha fatto conoscere a tutti la bimba presentandola con il cognome di lui.

Owen Wilson ha già due figli, riconosciuti. Finn Lindqvist Wilson, che è nato nel 2011 dal rapporto con la modella di origini svedesi Caroline Lindvist, e Robert Ford Wilson, il suo secondogenito che è nato nel 2014 dal rapporto con Jade Duell, una dipendente del governo americano. Uscita la notizia che il divo non avrebbe intenzione di riconoscere la terza figlia, il magazine US Weekly ha contattato il legale dell'attore per avere maggiori informazioni.

Visualizza questo post su Instagram My sweet little princess 💝 Lyla Aranya Wilson, born on 10-09-18 Un post condiviso da Varunie (@varunie) in data: Ott 14, 2018 at 5:00 PDT





L’avvocato della star non ha smentito la notizia, ma ha dichiarato che non voleva rispondere sulla questione perché la vicenda è legata alla sfera privata dell’attore. Una persona molto vicina a Wilson ha invece spiegato che “Owen è un grande padre per i suoi due ragazzi e ha mantenuto un rapporto civile e stretto con le loro madri. Naturalmente se un test di paternità stabilisce che è il padre di un'altra bambina rispetterà tutti i suoi obblighi di genitore”.

Dietro le quinte del potere Business.it

Michelle Hunziker incinta del quarto figlio? La rivelazione di Tomaso Trussardi