Michelle Obama choc: “La verità sulle mie figlie”

Ha avuto un aborto spontaneo e, subito dopo, si è sentita “sola e persa”. Dichiarazioni choc da una delle donne più amate al mondo che, presentando il suo libro Good Morning America ha confessato di aver avuto un aborto spontaneo 20 anni fa e di aver usato la fecondazione in vitro per avere le sue due figlie. Cosa?

Esatto. Michelle Obama ha concepito in vitro le sue figlie Malia e Sasha che oggi hanno rispettivamente 20 e 17 anni. E, quando ha abortito, si è sentita malissimo. “Sola e persa”, ha detto Michelle Obama che non sapeva nemmeno quanto questo fosse comune. Un mix di emozioni negative e stravolgimento totale: “Mi sentivo come se avessi fallito perché non sapevo quanto questo fosse comune”. E infatti l’argomento è ancora tabù e non se ne parla quasi mai. Le donne che hanno vissuto il dramma dell’aborto spontaneo non ne parlano volentieri. Un po’ per vergogna. Un po’ perché sentono di aver fallito. Continua a leggere dopo la foto

Eppure succede spesso, molto spesso. E le donne, per non sentirsi sole, dovrebbero saperlo. “È un argomento di cui non si parla mai. Siamo rimasti con il nostro dolore e il pensiero che qualcosa fosse in noi fosse rotto”, ha spiegato Michelle Obama che ovviamente ha condiviso il dolore con il marito Barack Obama. Per questo la ex First Lady dice è importante che si parli con le giovani madri del fatto che un aborto spontaneo può avvenire.

Ecco perché ne ha parlato nel libro: “Penso che la cosa peggiore che ci possiamo fare fra donne è il non condividere la verità sui nostri corpi e su come funzionano”. L’intera intervista durante la quale Michelle ha presentato il suo libro andrà in onda domenica sulla ABC in uno speciale dal titolo Becoming Michelle: A First Lady’s Journey with Robin Roberts. Michelle, che prima di essere First Lady era un avvocato, ha raccontato che il suo orologio biologico, la voglia di avere figli, è scoccato quando aveva ormai 34 anni. E la fertilità non era ai massimi livelli. Continua a leggere dopo la foto

Per questo, dopo l’aborto ha optato per la fecondazione in vitro, per essere sicura che tutto andasse in porto. Ma quello dell’aborto non è l’unico momento intimo della sua vita del quale parla nel libro. Parla anche dell’infanzia, dell’adolescenza, di come sia sbocciato l’amore con Barack. “Non appena mi sono concessa di avere sentimenti per lui, questi sentimenti mi hanno subito travolta, un insieme di passione, gratitudine, meraviglia e completezza”. Ma tutti i grandi amori hanno delle basi di lavoro e fatica: come Michelle ha raccontato, lei e il marito sono stati da vari consulenti matrimoniali per “imparare ad ascoltare le nostre differenze”.

