Per i fan di Marco Mengoni l’attesa è quasi finita. Il cantante ha annunciato il nuovo album Atlantico in uscita il 30 novembre per Sony Music. Anticipato dai due singoli ‘Voglio’ e ‘Buona Vita’, il progetto contiene 15 tracce e arriverà nei negozi in versione standard e in 5 edizioni speciali da collezione. Ognuna ha un titolo, una copertina e un booklet completamente diversi dalle altre e una bonus track esclusiva.

Ma le novità non sono ancora finite, perché per la prima volta un disco viene presentato attraverso un festival, l’Atlantico Fest, come anticipa il sito TvZap. A due anni di distanza dal suo ultimo disco di inediti, Mengoni ha ideato l’Atlantico – Attraversa la musica, tre giorni di eventi a Milano a partire da giovedì 29 novembre. Per la prima volta un progetto musicale si traduce in occasioni di incontro, osservazione e condivisione. Insomma, un nuovo modo di ascoltare attraverso diverse ‘experience’ rivolte a tutto il pubblico. (Continua dopo la foto)



E mentre proseguono le vendite per #MengoniLive2019, il tour prodotto e distribuito da Live Nation che partirà il prossimo 27 aprile da Torino e ha già raddoppiato i concerti a Milano e all’Arena di Verona con oltre 50mila biglietti venduti, dal mondo del gossip arriva un pettegolezzo, con tanto di paparazzate, sul cantante di Ronciglione che anni fa sbaragliò la concorrenza e vinse XFactor. Da quel momento per Mengoni si sono aperte le porte del successo e, con quella sua voce pazzesca, ha conquistato tutti.

L’altro lato del successo, però, è quello che vede i personaggi pubblici costantemente nel mirino della cronaca rosa e dei paparazzi, sempre alla ricerca di uno scoop. L’ultimo riguarda proprio Marco, che ha sempre mantenuto un riserbo assoluto sulla sua vita privata e sul suo orientamento sessuale. “Mi piace il mistero, l’ambiguità e giocare su questo fatto. Io prendo esempio da tanti artisti che su questo hanno costruito la loro carriera, da David Bowie a Renato Zero”, diceva in un’intervista di qualche tempo fa.





Riservatezza che però non ha impedito a rumor e voci di crescere a vista d’occhio. E ora Mengoni è stato paparazzato dal sito Tabloit con un ragazzo misterioso a cena in un ristorante argentino. Una cena a due che ha fatto subito nascere il sospetto che il cantante si sia fidanzato. Il giorno successivo, poi, è stato ‘intercettato’ sempre con quel ragazzo di cui non si conosce l’identità mentre faceva la spesa in un supermercato. Il cantante indossa il cappuccio, come se non volesse farsi riconoscere, ma dalle foto è evidente che sia lui. Sarà solo un amico? Il gossip che vorrebbe Mengoni fidanzato, ne frattempo, è esploso.

