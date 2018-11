Kate Middleton è malata? I sudditi sono in pensiero per le condizioni della duchessa di Cambridge. Le condizioni della moglie di William, futura regina d’Inghilterra, continuano a far preoccupare. Il suo fisico è in una situazione di innegabile allarme. Ma cosa sta succedendo alla duchessa più amata del mondo?

Le foto che la immortalano al matrimonio della sua cara amica Sophie Carter, che si è sposata – con il finanziere Robert Snugg - il 22 settembre 2018, sono davvero preoccupanti. Il giorno della nozze dell’amica del cuore, i figli di Kate – George e Charlotte – erano rispettivamente il paggetto e la damigella e, come in altri matrimoni duranti i quali hanno avuto lo stesso ruolo, si sono comportati egregiamente. Si vede che sono due bimbi bravi, determinati, forti, intelligenti. Come i loro genitori. Se tutti i presenti hanno notato le doti dei figli di Kate e William, tutti hanno anche notato lo stato pessimo in cui versa la duchessa. Continua a leggere dopo la foto

Sul viso di Kate Middleton tutti hanno notato molte rughe che sembrano essere uscite all’improvviso sulla sua fronte. In quell’occasione, il suo contorno occhi non aveva affatto un bel colore e le palpebre erano due fessure. Sembrava quasi soffrisse di miopia. Non solo: il suo viso è apparso svuotato e gli zigomi praticamente inesistenti. Per non parlare del suo corpo che è la cosa che ha destato maggiore preoccupazione. Continua a leggere dopo la foto

Addio all’equilibrio perfetto che lo caratterizzava un tempo… Tra le altre cose, Kate è anche apparsa sciatta o comunque non curata a sufficienza. Il motivo? Indossava lo stesso cappottino firmato Catherine Walker che aveva già messo prima di restare incinta di Louis. Quando è arrivata, tutti sono rimasti molto colpiti di fronte a una duchessa così provata. Non l’avevamo infatti mai vista in queste condizioni così trasandate. Certo, sarà stanca… Fare la mamma, di tre figli per giunta, non è facile neanche per una duchessa. Continua a leggere dopo la foto

Ma dopo l’ultima gravidanza Kate Middleton è sempre più magra e i sudditi che la amano non possono non notarlo. Ma i sudditi si erano accorti da subito dopo il parto che qualcosa non andava. Già dopo il parto, infatti, non solo Kate era in forma, ma era più magra del normale. Gli appassionati dei membri della Corte Reale d’Inghilterra, si sono chiesti se la Duchessa segua un regime alimentare troppo rigido, o peggio ancora se sia malata. Tra i diversi look, quello che ha maggiormente destato l’attenzione è stato l’abito blu elettrico, indossato dalla Duchessa per la sua visita all’Imperial War Museum di Londra.

