Da quando, a settembre, è ricominciata La vita in diretta, sono iniziate a circolare strane voci su Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, cioè i conduttori del programma. Le indiscrezioni li volevano ai ferri corti, a discutere continuamente e a nutrire anche un odio reciproco. Ma è davvero questa la verità?

Su Dagospia qualche tempo fa si leggeva che a via Teulada "raccontano di un clima tesissimo e il rapporto tra i due presentatori sarebbe ridotto ai minimi termini. Fonti bene informate raccontano anche che nelle scorse settimane il capo-progetto Tamara Gregoretti aveva lasciato improvvisamente il programma, e vi avrebbe fatto ritorno solo qualche giorno fa. Cosa ha spinto l'autrice ad andar via e chi l'ha convinta a ritornare? Misteri della tv numero due", concludeva Dago. All’ennesima voce riguardo i rapporti molto tesi, Tiberio Timperi ha deciso di parlare francamente al pubblico. Continua a leggere dopo la foto

Per smentire tutte le dicerie: “Magari forse voi da casa guardate distrattamente i giornali o, peggio ancora, andate sui siti internet. Ecco, da qualche tempo a questa parte ci sono delle notizie secondo le quali ci sarebbero delle tensioni in questo studio tra me e Francesca. E, sempre secondo quanto riportato da questi siti, io e Francesca ogni tanto si litigherebbe. Non è così, credetemi sul mio onore, non è così. Perché io e Francesca non litighiamo ogni tanto, tutti i giorni, tutti i momenti!”. Continua a leggere dopo la foto

E aveva aggiunto: “Ma non è che niente niente dà fastidio a qualcuno che sto programma va bene?“ e la Fialdini aveva aggiunto: “O che ci vogliamo bene?”. Insomma, i due conduttori hanno voluto smentire. Ora, poi, è arrivata una notizia succosa… Un particolare che non è per niente irrilevante. Che arriva ancora una volta da Dagospia… Curiosi? Ebbene quel che rivela il magazine di D’Agostino è una bomba… Continua a leggere dopo la foto

Pare che i due siano una “coppia”. Cosa? Beh, un momento… Una coppia di un certo tipo… "Ora - si legge sul sito - i due sono colleghi non solo in onda ma anche di agenzia, il presentatore è infatti è entrato nell'agenzia Vegastar che assiste anche la discussa biondina". Capito? Altro che liti e odio reciproco, i rapporti tra i due non sono affatto così disastrosi, anzi… Non è che per caso…

