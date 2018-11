Non è di certo la prima volta che Alessia Marcuzzi rispolvera alcune foto del passato. Una delle prime volte, fu nel 2017, quando, per “Tv sorrisi e canzoni” raccontò quella che fu la sua adolescenza. “Avevo appena 16 anni ed erano i tempi del provino in televisione che no, non andò alla grande”, raccontava la Marcuzzi. “Dopo due sedute estenuanti fui scelta per Non è la Rai e inserita tra le prime 50 ragazze: non dovevo parlare solo applaudire per cui non accettai”.

Poi si presentò ai casting per “La corrida” ma anche in quell’occasione non fu fortunata. E sapete perché non la presero? Perché era troppo alta, a detta di chi le fece il provino. A quel punto, dopo due ‘no’ anche se per ragioni diverse, mamma e papà Marcuzzi presero in mano la situazione. Alessia avrebbe sì potuto continuare a inseguire il sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, ma a una condizione: prima avrebbe dovuto conseguire il diploma. (Continua dopo la foto)



“Ho lottato con mamma e papà perché loro volevano che prima di tutto finissi il liceo linguistico – ricordava la Marcuzzi su Tv, Sorrisi e Canzoni - E meno male, perché conoscere le lingue mi ha aiutato. […] I miei avevano una gioielleria in centro, stavamo bene ma non sono certo cresciuta con la tata e l’autista sotto casa”. Il seguito della vita professionale della Marcuzzi è noto. Da Festivalbar a Fuego!, da Mai dire gol a Le Iene, da Scherzi a parte a Zelig fino ai reality più seguiti dal pubblico, Grande Fratello e L’Isola dei famosi, passando per trasmissioni sportive, serie tv come Tequila e Bonetti e Carabinieri, spot pubblicitari per Omnitel e Activia tra gli altri, e film.

E brava Alessia, che non si è accontentata a 16 anni e ora ha una carriera in discesa. Oggi, nel 2018, la Marcuzzi ci delizia ancora con un’altra foto da far perdere il fiato. È la stessa conduttrice a rivelarla su Instagram: "Oggi è giornata di scatoloni con vecchie foto. Mia figlia è sempre curiosa di vedere mamma da piccola, Tommy piccolo, lei piccola. E adesso abbiamo appena trovato questa: io a 16 anni". La Marcuzzi poi scherza sul bikini scelto in quello scatto, che risale alla fine degli anni '80: "Ma il costume ascellare? È appena tornato di moda no?".





Tantissimi i commenti positivi per la bella Marcuzzi, come quello di Orsolory11 che scrive: “Eri e sei bellissima Alessia... La semplicità che lascia senza parole”; ma anche quello di Cremy260582 che scrive: “Alessia, sei come il vino invece, più invecchia più è bono!!!!!”; e ancora Matalulu81 che le scrive: “E oggi, dopo oltre 20 anni, sei ancora più bella. Credo che sia il tuo sorriso, la tua solarità e la tua allegria trascinante a renderti oggi ancora più giovane di allora!”. Beh, che dire… è andata bene!

