Il 4 novembre scorso Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono diventati di nuovo genitori. Un altro fiocco rosa: è nata Alma, la sorellina di Luna, che è nata nel 2015. Ad annunciare il lieto evento, proprio mamma Rocio, che tramiti i social network ha pubblicato la foto di una mano della piccola e scritto “Bienvenida, mi Alma”. Poco dopo papà Raoul ha replicato il post, ma in italiano. Immediate le congratulazioni ai neo genitori da parte dei fan e anche da diversi volti noti: da Elisabetta Gregoraci a Serena Autieri, da Gaia Trussardi a Paola Turci, fino a Lodovica Comello e Giovanni Ciacci.

Anche Costanza Caracciolo, la fidanzata di Bobo Vieri che presto diventerà mamma di una bambina, si è affrettata a fare gli auguri a mamma e papà: “Auguri!”, ha scritto con tanti palloncini. La notizia della seconda gravidanza era stata ufficializzata dalla modella spagnola soltanto lo scorso agosto, ma non stupisce, vista la riservatezza che da sempre contraddistingue la coppia. (Continua dopo la foto)



In un’intervista esclusiva pubblicata dal settimanale Chi, la Munoz Morales aveva dato l’annuncio, aggiungendo di sentirsi benissimo sotto tutti i punti di vista e di avere grandi energie per la seconda gravidanza. E infatti è andato tutto come previsto e due giorni dopo il parto, eccoli tutti e tre mentre tornano a casa. A immortalare il momento, dunque a immortalare nella prima fotografia la piccola Alma, è stato sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

I paparazzi hanno colto il momento: ecco Rocio che sorride felice mentre tiene tra le braccia la secondogenita e, accanto, Raoul Bova che apre il portone alla compagna e saluta i fotografi. I primi scatti della coppia e della neonata del ritorno a casa dalla clinica sono stati pubblicati in esclusiva su Chi, in edicola da mercoledì 7 novembre. E per festeggiare l'evento, racconta la rivista, si è riunita tutta la famiglia, compresa la loro primogenita, di 3 anni.

E ora che è nata la loro secondogenita, la modella e l’attore convoleranno a nozze? No, perché i due non hanno mai preso in considerazione l'ipotesi del matrimonio. Al contrario, hanno dichiarato più volte di sentirsi già "sposati nell'anima", ritenendo evidentemente non necessario il matrimonio (lui poi viene da una lunga e dolorosa separazione da Chiara Giordano). Stanno insieme da anni, da quando si sono incontrati sul set, e stanno bene così.

