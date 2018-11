Andrea Iannone è alla ricerca di serenità dopo la fine della sua storia d'amore con Belen Rodriguez. Il motociclista e la showgirl argentina hanno rotto da ormai due mesi. Fino a oggi dello sportivo italiano si è detto molto poco per quanto concerne il mondo del gossip mentre diversamente - e non poteva essere altrimenti - sulla bella argentina alla quale sono state affibbiate diverse relazioni nel corso degli ultimi tempi. Inizialmente un flirt con Fabrizio Corona, poi un presunto riavvicinamento con Stefano De Martino e adesso, a quanto pare, l'idea di tornare tra le braccia di uno sportivo. Si tratterebbe dell'argentino Bruno Cerella.

La Rodriguez è stata prima fotografata in compagnia dell'ex marito Stefano Di Martino, con Chi che l'ha poi immortalata insieme al gigante di Bahia Blanca. Nel frattempo, però, sui social la bella Belen alle prese con la campagna pubblicitaria di Me Fui, la linea di costumi ideata da lei e la sorella Cecilia. La foto ritrae la Rodriguez in una strada deserta con il suo fisico mozzafiato e una didascalia forse valida anche per la sua vita privata: "Viaggio da sola". (Continua a leggere dopo la foto)

Dunque, detto di Belen Rodriguez, cosa sappiamo sui presunti flirt di Andrea Iannone? Il motociclista negli ultimi tempi si è dedicato ai motori e al mondo degli amici con alcune stories in compagnia di Gabriele Parpiglia e il duo Pio e Amedeo. Eppure, secondo quanto riportato dal settimanale 'Novella 2000', Iannone è stato pizzicato - in più circostanze - con una storica amica di Belen, vale a dire Martina Menegon. Di chi si tratta? (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Grande amica di Belen Rodriguez, della donna pizzicata in più circostanze con Andrea Iannone si sa davvero poco. Si diploma in Interior design nel 2008 presso l’Istituto Europeo del Design di Milano. Nel 2009 il suo progetto di tesi viene selezionato al Salone del Mobile ed esposto presso il Well Tech Village. Dal 2010 al 2014 ha collaborato come capoprogetto presso lo studio A-Architetti Noorda Schiavon di Milano. Dal 2009, dunque, lavora come libera professionista. Paparazzati a Milano dal settimanale 'Novella2000', Iannone e Menegon si ritagliano un po' di tempo libero per un aperitivo e qualche chiacchiera. (Continua a leggere dopo la foto)



Andrea Iannone e Martina Menegon, come sono stati paparazzati? Tra i due parole e confidenze, poi lei gli mostra qualcosa sullo smartphone e lui sembra scurirsi in volto. Dopo un po' è tempo di fare ritorno a casa, ciascuno alla propria, sebbene Andrea accompagni la ragazza fino al portone...

Leggi anche:

Morto Christian Daghio, era la leggenda italiana della thai boxe

fbq('track', 'Gossip');