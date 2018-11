Sono trascorsi quattro anni dall’estate del 2014, quella che ha segnato la fine del matrimonio tra Alena Seredova e l'ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon, folgorato dalla giornalista Ilaria D’Amico mentre già si parlava di crisi con la moglie, madre dei figli più grandi, Louis Thomas e David Lee. La showgirl ceca è tornata a parlare di quei momenti difficili nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

La conduttrice le ha rivolto diverse domande, tra cui ovviamente anche alcune sul famoso calciatore. Tra loro i rapporti sono più distesi rispetto al passato, merito anche del trasferimento di quest’ultimo a Parigi per giocare nel Paris Saint-Germain.

''Inizialmente la delusione e il dolore sono stati immensi. - ha raccontato l'ex modella i microfoni di Silvia Toffanin - Ho cercato di mantenere il silenzio perché avevo pietà di me stessa e soprattutto per proteggere i ragazzi''. (Continua a leggere dopo la foto)



Poi la frecciatina velenosa: ''Anche se avrei una ciotola di sassolini nelle scarpe da togliermi, non potrei andare in giro a sparlare di lui. Finché sarò viva, rimane il papà dei miei figli'', ha raccontato ancora Alena alla conduttrice. “Da quando è a Parigi è tutto più tranquillo. Ad oggi abbiamo instaurato un rapporto civile, abbiamo due figli insieme e ci consultiamo sull’educazione. Ma io non sono adatta per le famiglie allargate, non posso pensare di andare in vacanza tutti insieme”, ha puntualizzato Alena Seredova a Verissimo. Un chiaro riferimento a Ilaria D’Amico, che da Buffon ha avuto il figlio Leopoldo Mattia.

Solo qualche mese fa, a Chi, la Seredova aveva lanciato una frecciata all'attuale compagna di Buffon: "Mio figlio era in vacanza con papà (Gigi Buffon e con la sua nuova compagna, Ilaria D'Amico, ndr) a Forte dei Marmi, mi ha mandato una foto di una casa in affitto e mi ha detto: 'Mamma, perché non la prendi, così vieni qui e torniamo insieme?' [...] Non è bello per un bambino vedere nel letto una donna che non è la mamma".

In merito alla sua nuova situazione sentimentale, che la vede legata al manager Alessandro Nasi, confida: ''Lui (Alessandro Nasi ndr) mi ha aiutata molto con il suo modo di essere. È totalmente atipico rispetto a quello che mi attraeva prima. Il fatto che Alessandro non abbia mai letto un giornale di gossip e non aveva la più pallida idea di chi io fossi mi ha aiutato. All'inizio è stato molto paziente, mi stava vicino consolandomi. Oggi sono tornata ad amare''.

