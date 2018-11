Ma Simone Coccia Colaiuta e l’onorevole Stefania Pezzopane non dovevano sposarsi? Beh, sì. La coppia formata dal parlamentare del Pd e dallo spogliarellista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip avevano annunciato in diretta televisiva nel salotto di Domenica Live di Barbara D’Urso la lieta notizia. È stato Simone, 34 anni, a chiedere la mano di Stefania, 58 anni. E da quanto avevano detto, le nozze sarebbero state celebrate nel 2019 (la data però non era ancora stata fissata).

Ma perché stiamo usando il condizionale? Perché ora è successa una cosa “choc” che potrebbe mettere a rischio le nozze… Ma facciamo un passo indietro. La coppia formata da Simone Coccia e Stefania Pezzopane ha sempre dovuto combattere contro i pregiudizi dettati non solo dalla differenza di età, ma anche dall’aspetto fisico e dall’estrazione sociale. Ma sembrava che il loro amore andasse oltre tutto. “Alcuni dicono che lui stia sfruttando il mio amore, ma io so quanto Simone sia dolce e sincero”, aveva detto lei. Continua a leggere dopo la foto

E lui aveva aggiunto: “Si sono dette tante cattiverie e si è fatta tanta ironia su noi due, ma ci amiamo tantissimo”. I due convivono già da tempo, ma ora è arrivato il momento dei fiori d’arancio e l’anno sarà il 2019: “Ci sposeremo – ha detto la Pezzopane – ma non vogliamo mettere alcuna data per adesso”. E Coccia ha aggiunto: “È un po’ come se fossimo già sposati, ma vogliamo rendere il tutto ufficiale”. Continua a leggere dopo la foto

Ora, però, forse le cose cambieranno. Ma perché? Che cosa è successo? Perché il matrimonio potrebbe saltare? Beh perché Simone Coccia si è fatto beccare pochi giorni fa dai paparazzi in atteggiamenti a dir poco affettuosi con la pallavolista di beach volley, Laura Cavalluzzi. Coccia e la Cavalluzzi sono stati pizzicati a Roma, in centro, mentre passeggiano e si scambiano alcune tenerezze e anche un bacio. In pubblico. Continua a leggere dopo la foto

A beccare i due sono stati i paparazzi di Diva e donna. E ora che succederà? Come reagirà Stefania Pezzopane? Simone Coccia ultimante ha utilizzato i social per schierarsi a fianco di Fabrizio Corona nella querelle con la conduttrice del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi. Vediamo come si evolverà questa situazione a dir poco scomoda…

