“Finalmente ti ho con me, figlia mia”. Una frase semplice che racchiude tutta la felicità di una donna che è diventata mamma e una foto che la ritrae con la sua piccola in braccio dalla clinica Sant'Anna di Lugano. Così Laura Barriales ha annunciato la nascita della sua prima figlia, Melania. La bambina è arrivata in un periodo particolarmente felice per la showgirl, a un anno dalle nozze con l’imprenditore Fabio Cattaneo.

La piccola è nata vicino a Lugano, in Svizzera, dove Laura Barriales si è trasferita ormai da diverso tempo per seguire gli affari del marito. L’annuncio della gravidanza era arrivato, a sorpresa, proprio tramite Instagram, dove la top model aveva anche rivelato nel luglio del 2017 di essersi sposata. Laura aveva postato una sua foto col pancino e un costume con scritto “Baby on board”, seguito dalla didascalia: “La famiglia è sempre stato il punto cardine della mia vita, dopo il matrimonio dell'anno scorso, finalmente posso coronare il mio sogno di diventare mamma. Una gioia immensa”. (Continua a leggere dopo la foto)



Trentasei anni e una carriera nella televisione italiana e in quella spagnola, Laura Barriales sognava da tempo di diventare mamma. Nel suo curriculum ci sono numerose campagne pubblicitarie, ma anche la partecipazione a programmi di successo come Tiki Taka, Controcampo, Mezzogiorno in famiglia, L’Isola dei Famosi, I Raccomandati, Buona la prima, Matinèe, Controcampo – Diritto di replica e Celebrity Masterchef, la versione vip del famoso talent culinario targato Sky.

Il papà di Melania è Fabio Cattaneo, imprenditore che opera nel settore del commercio di vini pregiati con cui la showgirl spagnola si è sposata nell’estate del 2017. Una cerimonia privata, lontano dagli occhi indiscreti dei media. In quell’occasione, aveva informato i followers a cose fatte con una foto e questa didascalia: “Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata, ma mi sembra giusto comunicare a voi per primi, che mi sono sposata con Fabio. È stato il giorno più bello della mia vita, quante emozioni insieme… Grazie a tutti gli invitati di aver reso tutto così unico e nostro!”.

Laura Barriales aveva deciso di svelare il sesso del nascituro e il nome. “È una bambina, si chiamerà Melania”, aveva fatto sapere la Barriales posando con il pancione sui social. Il debutto della Barriales in tv risale al 2006 (insieme alle showgirl Pamela Camassa e Natalia Bush) come valletta di Carlo Conti nella trasmissione di Raiuno ''I Raccomandati''. Sempre nel 2006 ha condotto con Daniele Interrante il programma musicale CD Live Estate su Rai 2, Shake It su SKY Show ed è stata fra gli inviati speciali per la trasmissione Oltremoda su Rai 1.

Kate Middleton è tornata subito in forma dopo il parto: ecco la sua dieta