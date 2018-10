Belen Rodriguez torna a far parlare di sé: la showgirl argentina, dopo l'addio definitivo al motociclista Andrea Iannone, giura di essere single. La conduttrice di Tu Si Que Vales, programma di Canale 5 in onda ogni sabato, nelle passate settimane è stata paparazzata con alcuni uomini. Recentemente, al Maurizio Costanzo Show, ha fatto sognare i fan della coppia Rodriguez - Corona lasciandosi andare a un bel 'lento' proprio con l'ex re dei paparazzi. Ma tra i due non ci sarebbe nient'altro se non una forte amicizia, almeno secondo quanto dichiarato dall'esperto di gossip - e grande amico di Corona - Gabriele Parpiglia.

Dunque, Belen Rodriguez al momento è single e potrebbe restare senza un compagno per diverso tempo. Almeno, a sentire la sorella Cecilia: "Lei non è mai stata sola, fin da quando è ragazzina. Magari adesso ha bisogno di tempo solo per lei" ha dichiarato nelle scorse settimane la più piccola di casa Rodriguez ai microfoni di Mattino Cinque. (Continua a leggere dopo la foto)



Eppure, il settimanale 'Chi', in edicola da mercoledì 31 ottobre 2018, è pronto a scommettere che presto Belen Rodriguez regalerà sorprese per quanto concerne il mondo del gossip. La showgirl argentina, infatti, è stata paparazzata al fianco di due uomini. Il primo è molto conosciuto essendo proprio l'ex compagno di Belen: si tratta di Stefano De Martino. Il ballerino napoletano - secondo quanto scrive Chi - starebbe facendo una corte serrata e spiata a mamma Rodriguez. I due, del resto, negli ultimi tempi si sono avvicinati parecchio anche grazie al figlio Santiago che sta trascorrendo tanto tempo con mamma e papà. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma al fianco di Belen Rodriguez il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pizzicato anche un altro uomo. Si tratta di uno sportivo - proprio come l'ex Andrea Iannone - che di professione fa il cestista, ovvero giocatore di basket. Un altro punto che potrebbe giocare a favore di quest'ultimo in una possibile relazione con Belen Rodriguez? È argentino. Si tratta, infatti, di Bruno Cerella, classe '86, nato a Bahia Bianca ma con cittadinanza italiana. Il cestista, in forza alla formazione di Serie A1 Umana Rayer Venezia, è alto 194 centimetri per 93 chilogrammi. Chissà come finirà tra i due, magari sono solo amici dato che proprio Cerella, fino a qualche mese fa, viveva a Milano militando nella formazione dell'Olimpia. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, Belen Rodriguez si diverte su Instagama a stuzzicare i suoi fan. L'ex di Iannone ha risposto a domande intime su Instagram: "Il mio primo bacio? A quindici anni e senza lingua. Le mie misure? Sono alta 1,75 e peso 57 kg d’amore. Il mio numero di piede è 37. Se mi piace il sesso? A te piace il Big Mac di McDonalds? Che domande! Naturalmente sì." Infine Belen ha parlato del suo rapporto con il sesso: "Quante volte lo faccio? Diciamo che adesso non lo sto facendo… Ma non conta la quantità, ma la qualità...".

