Continua la bufera su casa Ferragnez: Fedez è ancora alle prese con gli haters, che dopo la festa al supermercato lo hanno attaccato, addirittura minacciandolo di morte. E così mentre lui registra stories disperato: "Hanno contattato i servizi sociali per togliermi mio figlio, non capisco tutto questo accanimento", la moglie Chiara Ferragni lo sorveglia da Marrakech. Sta trascorrendo qualche giorno con la sua crew e Fedez lo vede attraverso la telecamera posizionata in casa come si può notare dalle stories su Instagram. La blogger è a Marrakech con le sorelle e le amiche tra location da sogno, shooting in piscina, cene e pranzi da nababbi e, perché no, pure un giro con la crew sulle mongolfiere.

Ma lo stato d'animo in casa Fedez non è niente gioioso, nonostante la prossima uscita del nuovo singolo 'Prima di ogni cosa'. "Son un po' provato, perché in questi giorni sono stato minacciato di morte, qualcuno ha contattato i servizi sociali per togliermi mio figlio e sono state addirittura lanciate delle petizioni per farmi cacciare da X Factor"- ha fatto sapere il rapper tramite il suo profilo Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)

E ancora, Fedez, nelle ultime ore è tornato a parlare della polemica sulla festa al supermercato dovuta al suo compleanno organizzato a sorpresa da Chiara Ferragni e la mamma: "Se giocare con il cibo è cosa sbagliata, dovrebbe essere sbagliato in tutti i contesti che possiamo vedere. Per questa benedetta festa al supermercato si è scatenato un caso di Stato, eppure in televisione ho visto vasche con cibo lanciato su persone e gente che spacca angurie con i pugni e standing ovation e grandi risate". (Continua a leggere dopo la foto)

Tra i detrattori pure Maurizio Costanzo, che non ha approvato per niente l’idea della fashion-blogger di festeggiare alla Carrefour i 29 anni del marito. Costanzo ha criticato i Ferragnez nella rubrica televisiva che da anni cura sul settimanale Nuovo Tv, bollando la coppia come 'ragazzini viziati'. "Quel video girato dalla Ferragni e da Fedez mi sembra proprio una bambinata, il gesto di una coppia di ragazzini viziati", ha esordito Maurizio Costanzo sulle pagine di Nuovo Tv, rivista di Riccardo Signoretti. (Continua a leggere dopo la foto)



"Non dubito che abbiano dato in beneficenza quel cibo, però il messaggio che passa da un video del genere è che, in nome del divertimento, è tutto lecito. Ecco, non mi pare che ci sia grande originalità dietro la decisione di affittare un supermercato e ricoprirsi di uva, zucchine e pomodori. La prossima volta, lo facciano a casa loro", ha proseguito il giornalista e conduttore, che solo qualche settimana fa ha ospitato il rapper a L'Intervista.

