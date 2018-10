Fedez al centro delle polemiche e stavolta, nella bufera, finisce anche Leone. Colpa, ancora una volta, della ‘battaglia del cibo’ andata in onda in una supermercato a Milano che ha indignato la rete e messo il rapper e la moglie Chiara Ferragni sotto accusa. Accuse a cui ha fatto seguito il pentimento. In un video su Twitter, dopo aver chiesto scusa più e più volte e in seguito alle dovute puntualizzazioni da parte dei vertici del Carrefour per cui tutto il cibo toccato è stato pagato e/o consumato, Fedez ha operato una amarissima riflessione sul fatto che gli haters hanno raggiunto livelli mai visti di perfidia.

“Questa settimana ho ricevuto minacce di morte che quello è il meno, persone che hanno contattato i servizi sociali per togliermi mio figlio, persone che hanno firmato petizioni per estromettermi da X Factor”. Un attacco a Leone che Fedez non ha tollerato. Non è la prima volta che il piccolo Leone finisce al centro della diatriba. (Continua dopo la foto)



L’ultima volta era stato dopo l’intervento che Leone aveva subito all’orecchio con Striscia la Notizia che aveva fatto ironia sulle canzoni paterne. Ironia che non era piaciuta a Fedez che aveva replicata: “Ho già espresso quanto sia spiacevole fare ironia di bassa lega riguardo all’operazione cui si è dovuto sottoporre Leone , ma ieri “Striscia” ha rifatto la stessa battuta che non fa ridere, con le risate registrate sopra. Bravi, complimenti!”. (Continua dopo la foto)



E ancora: “Non sto imputando a nessuno il fatto di non poter fare ironia sulla mia musica e su quanto io faccia cagare, quello potete farlo come volete , ma se non sapete quello che ha vissuto una famiglia prima di arrivare a un’operazione del genere, io francamente l’avrei evitato e secondo me era evitabile”. “Poi è vero io ho deciso di condividere questo momento, ma non puntandola sul pietismo ma solo per fare una considerazione sulle cose importanti della vita”.

E aveva concluso: “Però sono rimasto male e mi lascia così che venga da Antonio Ricci che non reputo persona stupida. Per questo motivo la interpreto come pretestuosa e cattiva”. Infine l’autocritica: “Comunque quello che mi fa capire questa situazione è che noi siamo figli della nostra generazione e comunichiamo in un certo tipo di modo ma a volte è meglio tenersi le cose per sé quindi ovviamente è anche un po’ colpa nostra ed è giusto ammetterlo”.

