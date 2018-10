Bebè in arrivo ad Amici? E chi lo sa… Diciamo che i presupposti ci sono… Intanto capiamo di chi stiamo parlando. Beh, di chi se non della bella Lorella Boccia, ballerina del talent di Maria De Filippi e ora anche conduttrice del daytime? Lorella, che ha iniziato la sua carriera da ballerina proprio grazie alla partecipazione ad Amici, è ormai amatissima e seguitissima dal pubblico che la venera praticamente. Bella, brava, dotata, spigliata, è una showgirl perfetta e il pubblico se ne è accorto. Ora, poi, sta vivendo un momento grandioso nella sua carriera: Maria De Filippi le ha dato fiducia e le ha assegnato la conduzione del daytime che, in passato, era stata affidata a Stefano De Martino.

Ma la vita di Lorella Boccia sta andando alla grande anche dal punto di vista sentimentale. Qualche mese fa, infatti, Niccolò Presta le ha chiesto di diventare sua moglie. La bella ballerina ha ovviamente accettato questa proposta importante, dopo anni di relazione con il producer. Continua a leggere dopo la foto

Quando si sposeranno? La prossima estate i due si giureranno amore eterno nella chiesa dei Santi Luca e Martina a Roma. E a quanto pare tutto è già deciso… Beh, sarà un periodo davvero intenso per Lorella che, oltre a dedicarsi al lavoro, dovrà anche pensare all’organizzazione del suo matrimonio. Ma Lorella Boccia non è sola, con lei c’è sempre il suo amato Niccolò che la appoggia e la incoraggia sempre. Continua a leggere dopo la foto

In un’intervista su Gente, Lorella risponde a una delle domande che attualmente si stanno facendo i fan: è già pronta a diventare mamma? Beh, quando si parla di matrimonio, si va oltre e si pensa ai figli. Ma cosa ne pensa Lorella? La ballerina ha detto la sua in un’intervista al settimanale Gente: “C’è sempre tempo, aggiorniamoci dopo il matrimonio”. Quindi no, non è ancora il momento. Continua a leggere dopo la foto

E ha aggiunto: “È una vita che lotto per raggiungere i miei obiettivi professionali ed è tempo di concentrarmi su questo”, conferma così Lorella le sue attuali intenzioni. Ma questo non significa che i due non facciano una famiglia tra poco… Nel frattempo il più grande desiderio di Lorella è un altro: “Avere Maria alle nozze”. La Boccia è disposta a tutto pur di avere la De Filippi tra gli invitati. Che dite, Maria la accontenterà?

Francesco Boccia: età, altezza, peso, figli, moglie. Tutto sul politico pugliese

fbq('track', 'Gossip');