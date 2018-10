"L'annuncio ufficiale...". Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: arriva la soffiata

Il settimanale Oggi, in edicola questa settimana, lancia una bomba che riguarda una delle coppie più chiacchierate del momento. Stiamo parlando di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. In più occasioni i due hanno ribadito di voler diventare presto genitori perché innamorati e pronti a fare questo grande passo avanti nella loro relazione (iniziata lo scorso anno durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip).

E secondo il giornale, in particolare nella rubrica 'Pillole di Oggi', Cecilia e Ignazio si starebbero già preparando per dare l’annuncio ufficiale ai fan. Mancherebbe, il condizionale è d'obbligo in questi casi, l'annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati. (Continua a leggere dopo la foto)



''Sembra che Cecilia Rodriguez voglia mettere su famiglia con il suo fidanzato Ignazio Moser. Si mormora anche che i due ragazzi comunicheranno presto a mezzo stampa l’arrivo di un bebè'', si legge sul settimanale diretto da Umberto Brindani. Entrambi non hanno mai nascosto il naturale desiderio di mettere su famiglia (anche prima del matrimonio) con l'arrivo della cicogna. Che i tempi siano stati affrettati per cementificare l'amore nato ormai un anno fa all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'?

Cecilia Rodriguez, proprio ieri, sui social ha condiviso con i suoi instancabili fan un dolce messaggio d'amore per Ignazio Moser. "Sarò pesante, ma ho sempre bisogno di dirti quanto ti amo, di dirti quanto mi manchi appena te ne vai, di dirti quanto importante sei per me!". Il ragazzo ha commentato così: "Grazie, tu lo sai".

E se Cecilia Rodriguez è incinta, come la prenderà Francesco Monte? L'ex tronista, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, avrebbe dato prova di non aver ancora superato il dolore per la rottura con la sua Chechu. Il presunto annuncio ufficiale potrebbe far venire tanti nodi al pettine. Cicogna in arrivo? Staremo a vedere.

