Si torna a parlare di Mauro Marin e del figlio che non ha mai voluto conoscere. Jessica, l'ex fidanzata del vincitore del Grande Fratello, è tornata nel salotto di Barbara d'Urso per sfogarsi - senza peli sulla lingua - a luglio è nato loro figlio. A pochi mesi dalla loro rottura, ma a quanto pare l'ex gieffino non avrebbe ancora visto il bambino né si sarebbe fatto vivo. "Quando è nato gli ho mandato un messaggio, lui lo ha letto ma non ha risposto" ha raccontato Jessica, che vorrebbe trovare un equilibrio con l'ex compagno.

La loro storia non è finita nel migliore dei modi, come aveva fatto sapere Marin su Facebook: "Dopo quattro anni di conoscenza e oltre otto mesi di convivenza per incompatibilità e divergenze insanabili con la famiglia della mia compagna mi ritrovo di nuovo da solo. Auguro a Jessica una serena gravidanza e mi riservo di poter espletare diritti e doveri genitoriali nelle sedi più opportune". (Continua a leggere dopo la foto)



A Domenica Live, inoltre, Jessica Bellei ha risposto per le rime a Mauro Marin. "Me ne ha fatte di tutti i colori: tradimenti, bugie, mi trattava male. - ha dichiarato la ragazza a Barbara D'Urso, per poi aggiungere - Io ho lasciato lui per questi motivi, non ce la facevo più, ho partorito da sola: dopo la gravidanza ho dovuto mandargli una diffida perché mi chiamava e o mi diceva che mi amava o mi insultava". Jessica ha sottolineato come il suo comportamento nel corso della gravidanza sia stato sempre ricco di alti e bassi. (Continua a leggere dopo la foto)

E oggi, a Pomeriggio Cinque, Jessica è tornata a parlare di Mauro Marin. L'ex compagna chiede, nuovamente, a Mauro di conoscere suo figlio. "Sono passati 3 mesi - ha spiegato la donna a Barbara D'Urso - e ancora non l'ha visto". Dopo l'ospitata in tv, Jessica ha raccontato di aver sentito Mauro Marin via messaggio, ma ancora non si sarebbero visti. "Mi ha chiesto di tornare a casa sua - racconta Jessica a Pomeriggio 5 - ma io non mi sentivo pronta. Mi ha deluso e tradito tante volte. Gli ho proposto di trascorrere un giorno insieme con nostro figlio e poi avremmo valutato come andavano le cose. Ma a lui non stava bene. Mi ha risposto 'Lontano dagli occhi, lontano dal cuore'...". (Continua a leggere dopo la foto)



"La mia famiglia lo ha sempre trattato come un figlio. - aggiunge ancora Jessica - Se viene da me possiamo anche vederci fuori. Mi ha detto anche quando ti sentirai pronta a salire lo potremmo anche iscrivere all'asilo da me. Anche a Domenica Live dissi che sono contro le famiglie distrutte". La D'Urso ha invitato Jessica ad accettare l'invito dell'ex e raggiungerlo per fargli vedere il bambino...

