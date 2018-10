Bobo Vieri, non ha certo bisogno di presentazioni. Calciatore di professione, diventata star dei social negli ultimi anni anche tra le fasce d'età, oggi Christian è pronto a importanti passi non solo lavorativi ma anche e soprattutto personali. Soprannominato Bobo, Vieri si è segnalato sin da giovane come uno dei maggiori talenti espressi dal calcio italiano: Nel corso della sua carriera professionistica ha militato in tredici squadre diverse, tanto da meritarsi l'appellativo di zingaro del calcio. Il suo trasferimento dalla Lazio all'Inter nell'estate del 1999 per 90 miliardi di lire (69 liquidi più il cartellino di Diego Simeone, valutato 21 miliardi) fece registrare, all'epoca, un record assoluto nella storia del calciomercato.

Pelé lo ha inserito nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori calciatori viventi, redatta in occasione del Centenario della FIFA. Occupa inoltre il 71esimo posto nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata dalla rivista World Soccer. (Continua a leggere dopo la foto)



Bobo Vieri, nella stagione 2002-2003, ha conquistato il titolo di capocannoniere della Serie A con 24 gol. È stato il migliore calciatore italiano nel 1999 e nel 2002, nominato dall'Associazione Italiana Calciatori. È stato, inoltre, il quarto calciatore italiano capace di aggiudicarsi il titolo di capocannoniere in un campionato straniero, con l'Atlético Madrid nella Primera División 1997-1998. Con la Nazionale ha totalizzato 49 presenze e 23 reti, partecipando a due Mondiali (1998 e 2002) e un Europeo (2004). Durante il campionato del mondo 2002, ha raggiunto il record italiano di marcature nei Mondiali detenuto da Paolo Rossi e Roberto Baggio, a quota 9 gol. Con la maglia dell'Under-21 ha vinto un europeo di categoria nel 1994. (Continua a leggere dopo la foto)

Bobo Vieri si è raccontato recentemente in una lunghissima intervista concessa a 'Verissimo'. Nel salotto di Silvia Toffanin l'ex bomber dell'Inter ha ricordato la prima volta che è arrivato in Italia: "Ho vissuto in Australia fino a 14 anni, poi sono andato dai miei e gli ho detto che volevo giocare a calcio. Sono partito per l’Italia con due sogni: giocare in Serie A e in Nazionale. Volevo realizzarli e ce l’ho fatta. Sono andato a Prato da mio nonno, perché mio papà è di lì e anche lui era stato un calciatore. Per questo motivo, - ha aggiunto - da subito, mi hanno dato del raccomandato, ma essere criticato mi ha dato forza".

E sul rapporto con i genitori, invece, Bobo Vieri ha ammesso: "Sono sempre stato molto mammone, quando sono venuto in Italia scrivevo a mia madre un sacco di lettere che lei tiene ancora nel portafoglio. Mio padre invece parlava poco, ma mi ha sempre sostenuto. Non me l’ha mai detto, ma so che è orgoglioso di me. Mi faceva solo due o tre appunti la domenica sera e quando non diceva nulla ero contento. I miei genitori sono molto aperti, non tutti mi avrebbero dato l’ok per andare dall’altra parte del mondo". (Continua a leggere dopo la foto)



Bobo Vieri, dunque, è nato a Bologna il 12 luglio 1973. Christian ha 35 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. Da sempre 'possente' centravanti, la sua altezza è rimasta immutata (pari a 185 centimetri) mentre il suo peso, dopo aver smesso di giocare, è leggermente lievitato in alcuni periodi arrivando a sfiorare anche i 90 chilogrammi. Di Bobo Vieri si è sempre parlato molto relativamente alla vita privata. L'ex calciatore è stato il fondatore del cosiddetto 'bomberismo' e la sua storia più celebre è indubbiamente quella avuta con Elisabetta Canalis, ex velina di Striscia La Notizia. Tra i due adesso i rapporti sono ottimi. Ma la fidanzata di Bobo Vieri oggi ha un nome e cognome ed è sicuramente la più importante della sua vita: parliamo di Costanza Caracciolo.

Anche lei di professione ex velina, al fianco di Bobo Vieri da ormai un anno e mezzo, tra poco diventerà mamma del suo primogenito. Insomma, anche Vieri, da sempre visto come un simpaticone sui social dalla testa 'calda' e abituato a nuove avventure amorose, sta per diventare papà. "Costanza è la numero uno, la conosco da 15 anni ma solo un anno e mezzo fa ho iniziato a scriverle dandole i voti su come si vestiva. - ha raccontato a Verissimo Bobo Vieri - Poi, ci siamo visti a Roma e abbiamo iniziato a frequentarci. Ora aspettiamo una bimba. Non vedo l'ora che nasca mia figlia, manca un mese e sto impazzendo. Assisterò al parto, sarò accanto alla mia compagna: è un’esperienza forte ma voglio essere lì. Le nozze? Vediamo, ne parleremo, io non ho problemi. Facciamo nascere la bambina poi vedremo...".

