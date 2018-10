Abbiamo visto Raffaella Fico in tv poche sere fa, a Matrix. Intervistata da Nicola Porro, la showgirl partenopea è intervenuta in difesa di Cristiano Ronaldo, il cinque volte Pallone d'oro accusato di molestie sessuali da una modella americana (i fatti risalirebbero al 2009, ndr). La Fico, che con Ronaldo è stata fidanzata quasi un anno, ha parlato ai microfoni della trasmissione di Radio 1 'Un giorno da Pecora' rivelato di essere rimasta molto stupita di quell'accusa.

Perché “Cristiano è un ragazzo normale, tranquillo, semplice: a casa continuava gli allenamenti, faceva gli addominali dopo cena. Guardava un film, si rilassava e faceva gli addominali. Con me è sempre stato un vero gentiluomo”, ha detto. E ancora: "Sono stata sempre benissimo - ha continuato Raffaella - Ho davvero grosse difficoltà a credere che uno come lui possa aver compiuto un gesto così brutto. E' un ragazzo bello, affascinante e non credo abbia difficoltà a trovare una compagna". (Continua dopo la foto)



Insomma, una difesa a spada tratta, quella di Raffaella, legata al fuoriclasse portoghese per undici mesi nel 2009, che però, non sarebbe stata gradita dal suo compagno, il procuratore sportivo Alessandro Moggi. Secondo varie voci di corridoio, infatti, il figlio di Luciano Moggi avrebbe maldigerito quelle dichiarazioni di Raffaella sull'ex, al punto che si è iniziato a parlare di rottura. Rottura che ora troverebbe conferma sulle pagine del settimanale Chi, che parla proprio di amore al capolinea per la coppia che sembrava a un passo dall'altare.

Solo l'estate scorsa sembrava che le cose andassero a gonfie vele, come dimostravano le foto di baci e abbracci di coppia tra Mykonos e Capri, con lei parlava anche di nozze. Ora invece i due hanno già ripulito i rispettivi profili Instagram cancellando le foto dell'ex: Moggi sui social mostra la sua nuova casa a Milano e la Fico, secondo il settimanale Chi, è tornata a frequentare con più serenità Nizza e Monte Carlo, dove vive Mario Balotelli, il papà di sua figlia Pia.

“Sviamo il gossip – si legge nella rubrica Chicche di gossip di Chi - Così Alessandro Moggi ci aveva risposto poco tempo fa quando gli avevamo chiesto se la storia con Raffaella Fico fosse finita. E invece tra i due la storia è giunta al capolinea e Raffaella è tornata a frequentare, con più serenità e presenza, Nizza e Monte Carlo ... dove vive il suo ex Mario Balotelli, da cui ha avuto Pia”. Ritorno di fiamma in vista?

Raffaella Fico è rifatta? Ecco com'è oggi e com'era: foto