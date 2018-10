Una settimana da dimenticare per Fedez e Chiara Ferragni. Non solo il caso 'compleanno al supermercato' a tenere banco, ma anche qualche questione interna da 'genitori'. Ma andiamo per gradi. Come noto, le ultimi trentasei ore sono state alquanto stressanti per Federico Lucia, in arte Fedez: il rapper milanese è passato dall'euforia per una festa di compleanno a sorpresa all'interno di un supermercato, alla amarezza mista a delusione e rabbia per le critiche piovute sui Ferragnez come mai avvenuto prima. Addirittura, il marito della Ferragni sarebbe giunto a una conclusione senza precedenti: disattivare il proprio account social.

Un'assenza temporanea da Instagram, durata circa due ore, che ha fatto parecchio discutere il mondo del web. Certamente, l'intenzione di Federico in queste ore sembra quella di 'postare' il meno possibile: nella giornata di ieri, dopo aver rimosso tutte le Stories relative al compleanno, Fedez ha caricato solo due stories per pubblicizzare il nuovo singolo. (Continua a leggere dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Prima di ogni cosa Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Ott 24, 2018 at 5:08 PDT

Come noto, infatti, il prossimo due novembre uscirà un nuovo brano realizzato dal rapper della Newtopia dal titolo 'Prima di ogni cosa, il singolo che arriva in radio e in streaming il prossimo 2 novembre e che apre la strada al suo nuovo progetto discografico. Su Instagram, il rapper ha dato l'annuncio pubblicando una foto padre e figlio al pianoforte, per ricordare quali sono le cose che contano veramente. L'amore per il piccolo Leone è sopra ogni cosa. Eppure, qualcosa oggi è andata storto nel ruolo di genitore...

Il 22 ottobre 2018 Leone ha festeggiato 7 mesi. Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, come succede ogni giorno 22 dallo scorso marzo, spegne la consueta candelina. In una foto postata sul social della fashion-blogger di Cremona si vedono mamma e figlio insieme: una torta di fragole e tanti sorrisi. Eppure, Federico Lucia non ha apprezzato il gesto di mamma Chiara. Il motivo? Presto detto. Con un commento alla foto - che ha raggiunto la bellezza di un milione di like in pochi minuti - papà Fedez ha bacchettato mamma Ferragni: "Aspettare che arrivassi a casa no, eh?". (Continua a leggere dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Two days late, but happy 7 months bebe 🎂 #LeoncinoMio Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ott 21, 2018 at 8:30 PDT

Insomma, uno sfogo comprensibile da parte di Fedez nei confronti di Chiara Ferragni. E il pubblico di Instagram sembra essere proprio dalla parte del rapper dato che il suo commento ha ricevuto la bellezza di 12mila like. Qualcuno ha anche scherzato su: "Se avessi fatto tu una cosa del genere... non oso immaginare!".

