Sin da quando è stata data la notizia della tragica scomparsa di Moana Pozzi, l’attrice hard morta a Lione nel 1994 quando aveva appena 33 anni, in molti hanno cominciato a fantasticare su un possibile complotto per farla sparire dai radar. All’epoca del decesso la procura della Repubblica è stata persino costretta ad aprire un’indagine per confermare il decesso della porno attrice.

Nonostante la conferma avuta dalle indagini, in questi anni le congetture sulla morte di Moana Pozzi si sono moltiplicate, c’è chi sostiene infatti che l’attrice si sia trasferita in Asia per sfuggire al clamore dei media. A parlare, nel gennaio del 2018, era stata l'ex segretaria di Riccardo Schicchi, Debora Attanasio. Intervistata dal settimanale Nuovo, la Attanasio aveva ricordato l'ultimo incontro con Moana. (Continua a leggere dopo la foto)



"Che fosse malata è innegabile. Era magrissima e fisicamente molto provata, ma questo non esclude che possa essere guarita. E poi c'è stata una telefonata della mia amica Eva Henger che ha riacceso la speranza". proprio quella chiamata, oggi, rappresenta ancora un mistero. Debora Attanasio aveva spiegato: "Mi ha raccontato che, pochi giorni prima di morire, suo marito Riccardo Schicchi, delirante a causa del coma diabetico, le ha detto: 'Moana è viva e sta in Polinesia, dove è felice perché nessuno la riconosce!'.

Moana Pozzi è morta il 15 settembre del 1994 in una clinica di Lione per un tumore al fegato. I funerali vengono svolti in forma privata, nessuno riesce a fotografare il corpo. Come detto, subito si scatenano le ipotesi più svariate: Moana sarebbe ancora viva, ma non vuole che qualcuno la ritragga moribonda e mette in atto un'uscita di scena anticipata; altri sostengono invece che si sia ritirata dalle scene fuggendo in India.

Sul caso è intervenuto anche Rocco Siffredi, che nel nuovo numero di Spy ha finalmente messo un punto a questa storia. "Non ci sono misteri, né leggende. - ha detto l'attore e regista a luci rosse - Ho vissuto con lei l'ultima parte della sua vita. Era diventata magrissima, aveva perso più di 20 chili e aveva deciso di starsene in disparte. Era arrivata a vergognarsi di stare in mezzo alla gente. Moana non è scappata: è volata in cielo e questo è sicuro". Sarà la volta buona per mettere un punto?

