Emma Marrone torna a lavoro e si appresta a pubblicare nuovi singoli. Intanto, però, a tenere banco è la sua vita privata sempre molto chiacchierata. Fin dai tempi di Amici, con la storia d'amore naufragata tra lei e Stefano De Martino per colpa di Belen Rodriguez, Emma Marrone è sempre stata al centro dell'attenzione per quanto concerne le chicche di gossip. E in vista del nuovo lavoro discografico, la Marrone oggi ha tenuto una diretta sui social network. "Ho nuove cose da dire. Sono rientrata in studio. Ci sono nuove canzoni. #BooM". L’artista salentina, infatti, ha pubblicato a inizio 2018 l’album Essere qui, che a dispetto dei lavori precedenti ha faticato a decollare dal punto di vista del riscontro commerciale.

Per fortuna ci ha pensato il singolo Mi parli piano a migliorare la situazione entrando in alta rotazione radiofonica pur essendo una ballad ed essendo uscita in piena estate. Una riedizione dell’album, dunque, non appare un’ipotesi così stramba, e potrebbe servire a dare una seconda opportunità a un progetto cui Emma tiene molto. (Continua a leggere dopo la foto)



Sempre su Instagram, Emma Marrone oggi ha postato una foto ritraendo solo ed esclusivamente un numero e un mese: "2 novembre". Sotto il post della cantante salentina e si è scatenato l'entusiasmo. Cosa succederà il prossimo 2 novembre? Essendo un venerdì, è probabile che ci sia della nuova musica in arrivo con il nuovo singolo di Real Brown. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma dicevamo della vita privata di Emma Marrone. Tra non molto, dunque, la Marrone lancerà il suo nuovo singolo che inizierà con la lettera 'm'. I fan hanno proposto nomi improbabili e qualcuno ha parlato anche di matrimonio. Emma Marrone ha risposto in questo modo a chi le ha chiesto di sposarlo su Instagram: "Non mi sento ancora pronta per questo passo così importante della vita. Però ci penserò. E comunque grazie per avermelo chiesto. Pensavo che non mi sarebbe mai successo. E invece la vita è una sorpresa continua". Eppure, probabilmente Emma Marrone ha trovato l'amore dato che nelle ultime settimane si è parlato molto di un nuovo possibile partner della cantante. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo Novella 2000 il misterioso fidanzato di Emma Marrone avrebbe un nome e cognome ben preciso: si tratterebbe dell'attore di 'Suburra' Giacomo Ferrara. La cantante di Amici e l’attore della serie TV Suburra di Netflix, infatti, si sarebbero ultimamente avvicinati in modo 'sospetto'. L’occhio attento dei fan della Marrone, d'altronde, non perdona. E siccome sono in molti che vorrebbero vedere felice la loro beniamina, c’è chi si chiede se la continua presenza dell’interprete abruzzese nelle Instagram Stories di lei non sia da attribuire a qualcosa di più che un’amicizia...

