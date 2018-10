Gabriele Costanzo, figlio 26enne del giornalista e conduttore tv Maurizio e Maria De Filippi, si è fidanzato. Ad annunciarlo è lui stesso giovane sul suo account Instagram, dove ha pubblicato uno scatto che lo ritrae mentre bacia la sua ragazza. Di lei al momento si sa soltanto poco. La giovane si chiama Giorgia Milanini, ha lunghi capelli castani, un fisico notevole e non fa parte del mondo dello spettacolo.

“Sceglimi sempre”, scrive Gabriele Costanzo a corredo di uno scatto che lo ritrae mentre bacia appassionatamente la fidanzata durante una trasferta romantica a Perugia. Gabriele, adottato nel 2004 da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, lavora per la Fascino, la società di produzione della madre. Per questo motivo è facile trovarlo nel backstage di programmi quali “Uomini e Donne”, “Amici” e “L’intervista”. (Continua a leggere dopo la foto)



Sotto la foto pubblicata da Gabriele Costanzo ci sono stati tanti commenti alcuni dolci “Tantissimi auguri bellissimi, coppia stupenda” e altri più simpatici “Stavo giusto pensando al c*** che ha questa ragazza ad essere la nuora di Queen Maria e di Costanzo… beata te!!! Ad avercene suoceri così!”. La conduttrice di Uomini e Donne: “Da quando è arrivato nelle nostre vite abbiamo cercato di proteggerlo dalla nostra fama, evitando che si montasse la testa o che se ne sentisse schiacciato, perché abbiamo sempre condotto una vita normale, tanto che per anni non aveva capito che eravamo famosi. Che sia biologico o adottivo, un figlio è un figlio, punto’’.

‘’Quando adotti un figlio - aveva detto - non è che ti arrivi in casa una persona che è già fatta in un modo e non cambia più: la verità è che, piano piano, tra te e lui succede qualcosa. Nasce un senso di appartenenza reciproco”. “Oggi Gabriele è una persona onesta, sincera e buona (…) Lavorando a Witty ha avuto una possibilità in più dalla vita rispetto agli altri colleghi. Ma sa che deve lavorare tanto per guadagnarsi la loro stima, per dimostrare che questa opportunità se la merita”. Infine Maria ha chiosato: “Certo, non può parlare male del suo capo!”.

Maria De Filippi, mamma di Gabriele Costanzo, ha svelato il suo più grande desiderio, quello di diventare nonna. La conduttrice di programmi di successo di Canale 5 come Uomini e Donne e C’è Posta per Te è intervenuta a Vieni da Me (anche se l’ospitata, registrata, sarebbe stata poi bloccata). “Mi piacerebbe diventare nonna. Pensa che bello diventare nonna di due gemelline come voi due!”, ha detto la conduttrice intervistata dalle gemelle Camilla e Corinne durante lo spazio dedicato al Tè delle Principesse.

